eBay anuncia un acuerdo por la venta de Skype

6/11/2009 - 17:41

eBay, que vende Skype con la intención de concentrarse en su negocio principal de subastas y pagos virtuales, dijo que el grupo liderado por Silver Lake llegó a un acuerdo con Joltid y Joost, las compañías de los fundadores de Skype, Niklas Zennstrom y Janus Friis.

NUEVA YORK, EEUU, 6 nov (Reuters) - eBay dijo el viernes que varios inversores privados interesados en comprar Skype habían acordado la solución a un litigio con los fundadores de la empresa de llamadas por Internet, que recibirán una participación de un 14 por ciento de la empresa en la transacción.

Según el acuerdo, Silver Lake e inversores como Andreessen Horowitz y el Comité de Inversiones del Plan de Jubilaciones de Canadá (CPPIB), se harán con el 56 por ciento de Skype mientras que eBay conservará el 30 por ciento.

(Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Diego Hernández en la Redacción de Madrid; + 34 915858341; Madrid.online@thomsonreuters.com)

