Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en EEUU

6/11/2009 - 19:02

Una portavoz de la policía dijo que había múltiples víctimas tras el tiroteo en el edificio Gateway Center del centro de Orlando, pero no pudo confirmar de inmediato el número de muertos.

ORLANDO, EEUU, 6 nov (Reuters) - Dos personas murieron y seis resultaron heridas el viernes cuando un hombre armado abrió fuego en un edificio de oficinas en Orlando, en Florida, informó la prensa local.

El diario de Florida Sun-Sentinel y canales de televisión locales informaron que dos personas habían muerto. La policía evacuó el edificio pero el hombre armado aún no ha sido capturado, agregó la portavoz.

