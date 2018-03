Telefónica descarta por el momento nuevas compras en Alemania

12/11/2009 - 16:00

'Queríamos convertirnos de un operador centrado en telefonía móvil en un operador integral y la compra de Hansenet nos ha ayudado en este proceso', dijo Santiago Fernández Valbuena, responsable de finanzas de Telefónica, en una conferencia telefónica con analistas.

MADRID, 12 nov (Reuters) - Tras anunciar a principios de noviembre la compra del operador alemán Hansenet, TELEFÓNICA (TEF.MC )dijo el jueves que no tiene por el momento nuevos planes de compras en este mercado.

