La sentencia contra Batasuna divide al Parlamento vasco

12/11/2009 - 16:02

La moción salió adelante a pesar del rechazo de PNV, EA, IU y Aralar, y con cuatro votos de diferencia, lo que puso en evidencia las diferencias respecto a la Ley de Partidos entre las formaciones nacionalistas y no nacionalistas que integran la Cámara de Vitoria.

BILBAO, 12 nov (Reuters) - El Parlamento vasco aprobó el jueves con un estrecho margen una moción del Partido Popular apoyada por el PSE y UPyD de respaldo expreso a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que confirmó ayer la ilegalización de Batasuna.

La moción propuesta inicialmente por el PP y consensuada con los socialistas 'respalda de manera especial la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dejado sentado que tanto la ley de Partidos como la ilegalización de formaciones políticas que no condenan a ETA han sido medios necesarios para defender la democracia'.

La propuesta, aprobada por 39 votos a favor y rechazada por 35 parlamentarios, insta al Gobierno vasco a 'proseguir con una política de deslegitimación política y social del terrorismo de ETA que, en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, aplique la tolerancia cero hacia quienes lo apoyan, así como hacia los colectivos o personas que lo justifican o amparan'.

Por su parte, PNV, EA, IU, y Aralar presentaron una enmienda a la totalidad a la propuesta anterior que fue rechazada en el pleno.

En ella, tras constatar 'el carácter ilegítimo de la violencia practicada por ETA', manifestaron su posición contraria a la Ley de Partidos al considerar su aplicación ilegalizando formaciones políticas.

'Limita y anula derechos fundamentales y libertades básicas como la libertad ideológica, de expresión, asociación o de participación política y afecta además directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo', afirmaron.

(Información de Arantza Goyoaga; Edición de Raquel Castillo; Redacción de Madrid; + 34 915858341; Madrid.online@thomsonreuters.com)

