Rsc. el operador turístico británico tui solo operará con hoteles sostenibles

12/11/2009 - 17:14

El operador turístico británico TUI (TUI1.XE )Travel no trabajará con hoteles y destinos que no adopten medidas para la sostenibilidad, según anunció Dermot Blastland, su director general para el Reino Unido e Irlanda, con motivo de una conferencia sobre el futuro de las empresas del sector en aquel país, informa el portal de Internet Travelweekly.co.uk

Blastland añadió que dentro de cinco años la empresa que dirige sólo ofrecerá a sus clientes hoteles que cuenten con el certificado de sostenibilidad que concede el portal de Internet Travelife Sustainability System

“Es una pérdida de tiempo esforzarse en lugares que no se toman en serio su impacto social y medioambiental, por ello no incluiremos en nuestros catálogos aquellos que no estén a la altura”, señaló el responsable de Tui Travel.

12-NOV-09

