Pattinson afirma mantener la cordura pese al éxito de Crepúsculo

12/11/2009 - 17:35

'Crepúsculo', basada en el 'best-seller' de Stephanie Meyer sobre una pareja formada por un vampiro y una mortal, ha lanzado a la fama a la pareja protagonista, con una recaudación de 383 millones de dólares (unos 255 millones de euros) en los cines de todo el mundo.

MADRID, 12 nov (Reuters) - El actor Robert Pattinson reveló el jueves que la fama de la primera película de la saga 'Crepúsculo' le había causado nerviosismo, aunque ahora que llega a los cines la segunda parte, 'Luna Nueva', estaba más tranquilo y cuerdo tras asumir que el deseado era su personaje y no él.

'Fue todo tan de repente. Empezó a ponerme nervioso lo de gustar a mucha gente, pero ahora lo asocio todo al personaje. Cuanto más me digo que es el personaje al que adoran, más cuerdo sigo estando', explicó Pattinson el jueves respecto al 'fenómeno fan' durante una presentación de la nueva película en Madrid.

'Creo que sigo siendo el mismo, y así no sientes que tienes que cumplir con ciertas expectativas', agregó el británico, cuya presencia esperaban ansiosas un grupo de adolescentes cargadas con cámaras y libretas a la entrada de un céntrico hotel madrileño.

Sobre su personaje en 'Luna nueva', el actor reveló que Edward no salía tanto como en la primera parte y agradeció al director el espacio que les había concedido.

'Tuve mucho tiempo para reflexionar, pensar hacia dónde quería que este personaje se dirigiera. Es un papel mucho más pequeño, no tengo toda la responsabilidad de la película sobre los hombros...', afirmó el actor, que participó en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' en 2005.

Pattinson llegó a Madrid acompañado por los otros dos protagonistas de la película, Kristen Stewart y Taylor Lautner, y el director Chris Weitz, en una de las cinco paradas europeas para la presentación de la película.

Weitz, que toma el relevo en la dirección de la película, explicó que, aunque fuera una segunda parte, había sido importante no llevar a cabo el rodaje como tal.

'Lo importante fue no rodarla como una segunda parte, como parte de una saga, sino enfocarlo como una película en sí misma, con sus propios desafíos logísticos y desafíos visuales (...) Tuve bastante suerte y un buen elenco de actores, a los que intenté dar espacio para que pudieran crear sus personajes', explicó en una rueda de prensa.

'Tenía todas las ventajas posibles. Heredé un elenco de actores tremendo', afirmó.

SIN MIEDO

La saga, que ha sido definida por la escritora como 'una novela sobre la vida', no pretende inspirar miedo, y los dos protagonistas masculinos quisieron resaltar que, aunque interpretan a un vampiro y a un licántropo, la historia es la centrada en los personajes.

'No pienso en Edward como un vampiro ni en Jacob como un licántropo. Ambos odiamos la idea de que dé miedo y verlos como monstruos', declaró Lautner, que tuvo que someterse a grandes esfuerzos físicos para dar credibilidad a su personaje.

'Mantener el miedo es complicado. Veo diferente el personaje a cómo lo ve el público en la pantalla. Siempre he intentado explotar el lado malo de Edward, que lo tiene. Pero quizá lo tiene, por ser vampiro, y no se percibe tanto', explicó Pattinson.

Los jóvenes actores se reunirán con sus fans españolas en el Palacio de Vistalegre el jueves por la noche, una cita en la que habrá actuaciones en directo y sesiones de preguntas. Se emitirán algunas piezas y avances exclusivos, según la página web www.lasagacrepusculo.es.

'Luna Nueva' llegará el día 18 de noviembre a las pantallas españolas.

(Información de Elena Massa en la Redacción de Madrid. Edición de Emma Pinedo; + 34 915858341; Madrid.online@thomsonreuters.com)

