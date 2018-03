Cancelan las elecciones palestinas de enero: ¿Y ahora qué?

Fuentes oficiales indicaron que el comité citaba el hecho de que el grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, no permitiría la votación en el territorio, lo que significaría que sólo aquellos palestinos presentes en Cisjordania, dominada por la facción Fatah, podrían escoger un Gobierno.

RAMALA, Cisjordania, 12 nov (Reuters) - Las elecciones palestinas que estaban programadas para el 24 de enero se cancelaron el jueves después de que el Comité Central Electoral recomendara su aplazamiento, debido a que las actuales condiciones no permitirían unos comicios justos.

Retrasar las elecciones resolvería el futuro político inmediato de los palestinos, pero ofrece pocas señales de lo que podría ocurrir después.

SIN ELECCION, NI DIVISION, NI RENUNCIA

El presidente palestino, Mahmud Abas, convocó las elecciones el 23 de octubre porque estaba obligado por ley a hacerlo. Una semana más tarde expresó que no quería presentarse como candidato para un segundo período como presidente.

Ambas declaraciones quedan sin efecto y la terrible perspectiva de que unas elecciones formalizaran la división del movimiento palestino en dos poderes rivales y dos territorios separados queda aplazada, por ahora.

SI SE EXTIENDE EL PERIODO DE ABAS

Los analistas políticos esperan que el consejo central de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), el cuerpo supremo dominado por el movimiento Fatah liderado por Abas, extienda indefinidamente el mandato de Abas como presidente de la Autoridad Palestina (AP).

Hamás no forma parte de la OLP. Tanto la OLP como Fatah han dicho anteriormente que quieren que Abas siga en el poder y existe un precedente: en 1999, la OLP extendió la presidencia de Yaser Arafat.

También puede extender el período del consejo legislativo palestino o parlamento, que expira el 25 de enero. El que Hamás actualmente tenga la mayoría en el disfuncional consejo podría llevar a la OLP a disolver el organismo.

El consejo legislativo no se ha reunido desde que el grupo Hamás ganó una breve guerra por el control del enclave costero en 2007.

SI LA OLP DISUELVE LA AUTORIDAD PALESTINA

Esto sería visto como una medida políticamente sísmica, además de como un paso atrás. La AP es la representación del movimiento palestino para la construcción de un Estado en el marco de un futuro tratado de paz con Israel.

El consejo central de la OLP aprobó la creación de la Autoridad Palestina en 1993 como resultado de acuerdos de paz provisionales con Israel, y tiene el poder para disolverla. En este escenario, los poderes de la AP volverían a la OLP.

Abas, como líder de la OLP, quedaría en el centro de la política palestina, permaneciendo como el jefe de la OLP hasta su muerte, incapacitación o hasta que el Consejo Nacional Palestino lo retire del cargo.

Los que apoyan la disolución de la AP dicen que esta decisión forzaría a Israel a asumir todas las responsabilidades en su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, reanudando los poderes locales entregados durante los acuerdos de Oslo de 1990.

La medida podría llevar al caos administrativo en los territorios, además de destruir los progresos en la construcción de una institución que ha sido ampliamente elogiada en Occidente.

SI HAMAS FIRMA PACTO CONCILIATORIO, ELECCIONES EN JUNIO

Una propuesta egipcia para reconciliar a Hamás y a Fatah fijaría elecciones presidenciales y legislativas para junio de 2010. Abas firmó el documento, pero Hamás tuvo reservas respecto a la reconciliación.

Si Hamás firmara, los comicios que acaban de cancelarse serían reprogramados para junio, con la garantía de que los votantes de ambos territorios podrían participar. Hamás se opone a los intentos de Abas y Fatah por hacer las paces con Israel, negándose a reconocer a ese país como Estado.

Hasta ahora, las perspectivas de que Hamás firme un pacto de unidad son poco favorables. De ocurrir, se plantea una pregunta muy importante: Cuál de ellos ganará lo que probablemente se convertirá en una votación que implicaría 'triunfar o morir' para el corazón del movimiento palestino.

SI ABAS DIMITE

Si Abas dimite realmente antes de enero, una decisión que impactaría a la mayoría de los analistas políticos, probablemente Hamás declararía presidente a Aziz Dweik, miembro de sus filas, ya que es el presidente del Parlamento y sucesor constitucional.

Sin embargo, Fatah dice que el periodo de Dweik terminó un año después de que asumió el cargo en 2006 y no lo aceptaría como presidente, por lo que este escenario no se considera algo probable.

