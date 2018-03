Rsc. el fondo noruego de pensiones deja de invertir en tabaqueras

El Ministerio de Finanzas de Noruega ha decido excluir a 17 empresas productoras de tabaco del portfolio inversor del Fondo Noruego de Pensiones basado en una recomendación hecha por el consejo ético del mismo.

Las compañías afectadas son: Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA and Vector Group Ltd.

La comunicación de esta desinversión se ha realizado una vez completada la venta de la totalidad de las acciones según una nota de prensa del mencionado ministerio.

De acuerdo a la nueva norma adoptada quedan excluidas todas aquellas empresas que, independientemente del porcentaje de negocio, se dedican a la producción de tabaco. Lo que significa que podría haber nuevas exclusiones de aquellas que figuran por los proveedores de índices bajo el calificativo de “tabaco”.

Esta medida, indica el comunicado, no afecta a los productos asociados a la producción de tabaco como puede ser las empresas que hacen los filtros de los cigarrillos o las que proporcionan los sabores aditivos.

