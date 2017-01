Rsc. nace el programa d·lab para resolver desafíos sociales

Mobile World Capital Barcelona lanza d·LAB , un nuevo programa de transformación digital para resolver desafíos sociales mediante el uso de la tecnología móvil y digital. Arranca con dos formatos de actividad diferenciados que le permitirán lanzar retos internacionales para trabajar sobre problemáticas concretas e implementar iniciativas a través de consorcios público-privados.

En 2017, d·LAB abrirá 3 convocatorias internacionales para resolver retos de alto impacto social mediante soluciones móviles y digitales. El primer reto, que comienza el próximo 20 de enero, gira en torno al empoderamiento de personas con discapacidad mediante soluciones móviles y digitales y busca atraer propuestas disruptivas e innovadoras que tengan un impacto positivo en su calidad de vida. El objetivo de esta es seleccionar hasta un máximo de 2 soluciones que permitan superar las barreras actuales como por ejemplo acceso a servicios más personalizados, económicamente sostenibles y sin barreras geográficas, entre otros.

Los dos ganadores de este primer reto, que se conocerán en mayo, verán como sus propuestas salen al mercado de mano de d·LAB, que les acompañará en el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto, el lanzamiento de un primer piloto en España, y les proporcionará herramientas de comunicación y difusión del mismo. Además, tras esta fase inicial de implementación, d·LAB también colaborará en el desarrollo de la iniciativa a nivel internacional.

En todo este proceso, los proyectos ganadores contarán con el asesoramiento de la Fundación Vodafone, la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat). Todos ellos, embajadores de d·LAB que han participado en la definición del reto, participarán en el proceso de evaluación de las propuestas recibidas y colaborarán, si corresponde, en la ejecución de cada una de ellas.

El segundo reto, que se convocará en mayo, abordará la transformación de los sistemas de salud mediante la gobernanza colectiva y segura de los datos personales de los ciudadanos. Por lo tanto, este reto fomentará el diseño de nuevas soluciones que permitan a ciudadanos y pacientes la compartición y el uso de sus datos personales de salud para contribuir a la aceleración de la investigación, así como a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El último reto, que se abrirá en septiembre, planteará una lucha contra el 'cyberbulling' mediante la tecnología móvil. El 'bullying' digital es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la comunidad educativa (alumnos, familias y docentes). Desde d·LAB se quiere potenciar el uso de las tecnologías móviles como herramienta de prevención, concienciación y reducción de este tipo de conductas.

Las tres temáticas seleccionadas que conforman los retos de 2017 han sido definidas por el equipo de d·LAB junto al Comité Asesor del programa formado por David Altabev, senior programme manager, Government Innovation en la Fundación Nesta; Boyd Cohen, deputy director of Research y professor of Entrepreneurship & Sustainability en EADA; Jarmo Eskelinen, chief Innovation & Technology Officer en Future Cities Catapult; Eva Fabry, director of the European Centre for Women and Technology (ECWT); Genís Roca, presidente de RocaSalvatella, y Marc Vidal, digital transformation analist en Rehset.

