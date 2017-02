Rsc. el colegio de fisioterapeutas de madrid dona el 0,7% de su presupuesto trimestral a la campana contra el frío de comunidad sant’ egidio

8/02/2017

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) dona el 0,7% de su presupuesto trimestral a la campaña contra el frío de Comunidad Sant' Egidio, cuyos voluntarios recorren desde hace más de dos décadas las calles del centro de Madrid varias noches por semana para encontrarse con personas sin hogar que duermen a la intemperie o que, aunque tienen donde dormir, se encuentran en una situación de exclusión social y pasan mucho tiempo en la calle.

Cada semana reparten 1.300 cenas que previamente han sido cocinadas en sus locales del centro de Madrid. Les llevan comida caliente, bocadillos, fruta, café, magdalenas, etc., y crean así un clima de confianza con los 'sin techo' que favorece el establecimiento de lazos de amistad, ya que, como comentan desde la organización, "las personas que viven en la calle no sólo necesitan alimentos o ropa de abrigo, sino principalmente sentirse queridos, saber que no están solos y recuperar su dignidad".

En estos meses de invierno, la atención se refuerza como consecuencia de las bajas temperaturas y se atienden necesidades concretas, como proporcionarles sacos de dormir nuevos que soporten temperaturas más bajas, mantas o abrigos, búsqueda de alojamientos alternativos de urgencia, etc. Además, también pueden acudir a ducharse y lavar su ropa al centro de Atención de la ONG.

Toda esta labor puede ser llevada a cabo gracias a la solidaridad de ciudadanos e instituciones como el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, que desde el año 1998 dona un 0,7% de su presupuesto anual a diferentes causas sociales.

El pasado año el colegio destinó un total de 11.753 euros a estos fines y financió proyectos de Holystic Pro África, Felicidad sin Fronteras, Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y Fundación Pablo Horstmann.

08-FEB-17

