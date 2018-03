El Villarreal no logra remontar y queda fuera de la Copa del Rey

12/11/2008 - 22:11

El modesto club almeriense aprovechó la gran ventaja que obtuvo en el histórico triunfo de la ida y volvió a jugar de igual a igual frente a un Villarreal que se mostró faltó de creatividad.

MADRID, 12 nov (Reuters) - El Villarreal no pudo remontar la goleada por 5-0 sufrida en el partido de ida contra el Polideportivo Ejido de Segunda B y quedó eliminado de la Copa del Rey al empatar 1-1 el miércoles en el estadio El Madrigal.

El 'Poli' Ejido se puso en ventaja antes del descanso con un gran gol con el tacón de Jorge Molina, pero el delantero mexicano Guillermo Franco anotó el empate a los 53 para el equipo del entrenador chileno Manuel Pellegrini, en un encuentro en el que ambos equipos terminaron con 10 hombres.

El golpe que dio el Ejido al eliminar al Villarreal, segundo en la Liga, se sumó a la sorpresa que provocó el martes el Real Unión, al dejar en el camino al Real Madrid por marcar más goles como visitante tras perder 4-3 en el estadio Santiago Bernabéu.

En tanto, el Espanyol, ganador de la Copa del Rey en 2006, se clasificó con un resultado global de 6-2 sobre el Celta de Vigo, de la Segunda División, y el Valladolid hizo lo propio al vencer 7-3 en resultado global al Hércules, también de una división menor.

El Atlético de Madrid se clasificó tras empatar a 0 con el Orihuela, al igual que el Valencia que ganó 3-0 al Portugalete de tercera división, y el Barcelona que venció 1-0 al Benidorm.

En el resto de partidos, el Sporting de Gijón ganó por 2-0 al Numancia, el Recreativo venció por 2-1 al Athletic de Bilbao, el Mallorca superó al Málaga por 2-0, el Almería-Rayo quedó con un resultado de 3-0, el Betis superó 2-0 al Castellón, el Racing 2-0 al Murcia y el Deportivo venció al Elche por 2-0.

Las últimas dos series se disputarán el jueves, cuando el Sevilla reciba al Ponferradina de la tercera división, y el Getafe visite al Osasuna.

(Información de Mark Elkington; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Raquel Castillo; Reuters Messaging: raquel.castillo.reuters.com@thomsonreuters.net + 34 915858341; raquel.castillo@thomsonreuters.com)

COPYRIGHT

Copyright Thomson Reuters 2008. All rights reserved.

The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.