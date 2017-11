La fundación querer e iberdrola lanzan una campaña destinada a concienciar sobre la epilepsia infantil

La Fundación Querer, en colaboración con IBERDROLA (IBE.MC ) ha presentado este miércoles la campaña de comunicación 'Infierno', destinada a concienciar sobre la epilepsia infantil en España.

Según explica Iberdrola, En España se cree que hay unas 400.000 personas diagnosticadas de epilepsia, de las que unas 100.000 sufren epilepsia refractaria, una enfermedad que no solo no tiene cura, sino que además es fármaco-resistente.Además, apunta que la epilepsia es una patología frecuente en la infancia y un motivo de consulta no poco habitual en Atención Primaria y que su abordaje diagnóstico y terapéutico es complejo y suele requerir un manejo por parte del especialista de Neurología.El video de la campaña, producido de forma gratuita y solidaria por Sal Gorda, tiene como director creativo a Manuel Cavanilles y está protagonizado por el director de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras. La Fundación Querer e Iberdrola unen así sus fuerzas para intentar eliminar el estigma de esta enfermedad y ayudar a los pacientes y a sus familias ya que la epilepsia infantil sigue siendo una de las enfermedades más desconocidas y estigmatizadas de nuestra sociedad.Al acto de presentación de esta nueva campaña sobre la epilepsia infantil han asistido la doctora Maria Jesús Pascual, coordinadora neurocientífica de la Fundación Querer; la doctora y especialista en epilepsia Pilar Tirado, adjunta del Servicio de Neurología Infantil del Hospital La Paz y neuróloga del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca; la doctora Milagros Merino, adjunta del Servicio de Neurofisiología del Hospital La Paz y Clínica Ruber; Ignacio Cuenca, director de Comunicación y RSC de Iberdrola; y Manuel Cabanilles, director creativo de la campaña.

