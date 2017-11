Rsc. nueve grupos de jóvenes presentarán sus proyectos de emprendimiento en la fundación telefónica

24/11/2017 - 11:25

Cotizaciones relacionadas TELEFONICA 8,54 +0,16%

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Fundación TELEFONICA (TEF.MC )celebrará el próximo lunes la quinta edición de su 'Demo Day', un encuentro en el que nueve grupos de jóvenes presentarán sus proyectos de emprendimiento social y digital.

Estas iniciativas, desarrolladas durante la última convocatoria del programa 'Think Big', se enmarcan en cuatro ámbitos: sanidad ('HiBed', 'Around Us', 'Braille Writer' y 'mamApp'), sostenibilidad ('Comprimir para vivir'), social ('Un botón, una vida' y '@SAMEBullying') y agricultura ('LegioAgro').

El evento será presentado por el director general de la Fundación Telefónica, José María Sanz-Magallón; el gerente del área de Empleabilidad de la fundación, Luis Miguel Olivas, y la responsable de 'Think Big', Laura Castela.

Además, contará con la participación del mago Borjo Meyer y el "robot humanoide" 'Pepper', así como conexiones a través de la plataforma Xtreamer en las que intervendrán anteriores participantes en el programa.

(SERVIMEDIA)

24-NOV-17

ASJ/caa