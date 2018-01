Rsc. fundación once pide que españa se fije como 'reto país' la accesibilidad

11/01/2018 - 12:58

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, manifestó este jueves, durante el 'Desayuno por Talento', que "sería importante para España, no solo para sus ciudadanos sino para competir y ser apetecible a los turistas, que se pusiese como reto país el desafío de la accesibilidad".

Así lo indicó este jueves en el desayuno organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, que contó también con la presencia de la directora de general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y del presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, Juilo Linares.

Durante el acto, Durán señaló que el impulso de la digitalización en todos los ámbitos debe tener tres objetivos: mejrar la creación de empleo, reducir las brechas sociales y mejorar la calidad de vida. Respecto a este tema, indicó que las nuevas tecnologías van a jugar un papel fundamental y van a ser una oportunidad si se utilizan bien. En este sentido, lamentó que, "en muchos casos, no se aplica bien la tecnología y no es inclusiva".

Por ello, demandó espacios e infraestructuras que cumplan con las normativas de accesibilidad "que ayudarán y facilitarán la vida de personas con discapacidad o personas de avanzada edad con limitaciones de movilidad". "Es cuestión de lógica que si nos han visitado 82 millones de turistas trabajemos por facilitarles la vida tanto a los que vienen como a los que viven aquí durante todo el año", apuntó.

Durán comentó que "cuando no hay dinero vale, pero cuando hay dinero parece que hay que poner freno al crecimiento en vez de trabajar por mejorar". "Estamos muy mal acostumbrados a arreglar las cosas en vez de hacerlas bien desde el principio", lamentó.

MERCADO LABORAL

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE comentó que "tener empleo es fundamental" y recordó que la revolución digital provocará que 700 profesiones que ahora existen desaparecerán. Por ello, "hay que transformar y educar de cara a la digitalización".

En este sentido, indicó que la revolución digital está hecha para reducir las brechas existentes, pero aseguró que "sin una buena formación creará una problemática añadida para las personas con discapacidad porque tienen un difícil acceso". "Somos conscientes de que sigue habiendo personas con discapacidad que tienen menor formación, lo que supone un freno adicional, por lo que hay que ser especialmente activos en este tema".

Por último, Durán afirmó que el mercado laboral va a cambiar y, por ello, "hay que buscar oportunidades". "Tenemos la oportunidad de ser un país atractivo pero hay que hacer las cosas bien, pensando en todos, cada vez tenemos a más gente mayor o a personas con discapacidad", concluyó.

PLANES DE EMPLEO

Por su parte, Virgina Carceda agradeció el papel de la CEOE y de los empresarios en la accesibilidad al mundo laboral de las personas con discapacidad. Además, anunció que están trabajando para analizar cómo las tecnologias pueden impactar en los trabajos. Por ello, comentó que en las bolsas de empleo, "estamos analizando como el Big Data puede ser un elemento importante para la generación de empleo".

En este sentido, reconoció que "nos preocupa que no se tiene en cuenta la accesibilidad a las nuevas tecnologias, porque muchas de las herramientas no son accesibles, por lo que al no poder interactuar, nos quedaríamos fuera".

"Estamos analizando y queremos poner en marcha líneas de formación experimentales o piloto que nos ayuden a generar información y datos que nos permitan ver la evolución de las empresas digitales y que todos tengan acceso al trabajo el día de mañana", añadió.

