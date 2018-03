La actriz alexandra jiménez visita radio roncalli: "cualquier cosa que se propongan las personas con discapacidad la pueden lograr"

12/03/2018 - 17:28

La actriz Alexandra Jiménez, que alcanzó gran popularidad por su papel como África en 'Los Serrano', visitó las instalaciones de Fundación Juan XXIII Roncalli y compartió, a través de una entrevista en el estudio de Radio Roncalli, su opinión sobre las personas con discapacidad en el mundo de las artes.

"Me gustaría pensar que el mundo de las artes está concienciado con las personas con discapacidad, pero no ha avanzado con la rapidez que haría falta o que todos esperamos", declaró la actriz. Además, manifestó su desacuerdo en cuanto a las dificultades que encuentran los actores con discapacidad y alegó que "no se les facilita nada" y "lamentablemente queda mucho por avanzar en ese sentido."

Por otro lado, Alexandra Jiménez alabó el espíritu de superación de las personas con discapacidad y les mandó un mensaje de apoyo para tratar de vencer sus miedos ya que, en palabras de la actriz, "si tienes un propósito, tienes que luchar por ello".

Alexandra es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla española. Desde su participación en series de televisión como 'Periodistas', 'Compañeros' o 'Los Serrano', Jiménez ha presentado 'El Club de la Comedia' y, entre otros muchos trabajos cinematográficos (ha llegado a grabar 5 películas al año), ha puesto la voz a la villana Scarlet Overkill de la película de dibujos animados Los Minions.

Ha sido galardonada con el Premio a La Mejor Actriz de Televisión en el Festival de Cine y Televisión de León y Premio Cosmopolitan a la Mejor Actriz de Televisión por su personaje de Eva Padrón en 'La Pecera de Eva'. En estos momentos, la actriz continúa con el rodaje de la serie 'La Zona' (Movistar +) en la que tiene un papel protagonista y fue nominada a mejor actriz por su interpretación en dicha serie en los Premios Feroz 2018.

