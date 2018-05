Saint-gobain placo ibérica se une al proyecto europeo rezbuild para la renovación de edificios de bajo consumo energético

11/05/2018 - 13:47

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Placo ha entrado a formar parte del proyecto europeo Rezbuild, que busca implementar tecnologías avanzadas en diferentes tipos de edificios piloto en Madrid, Noruega e Italia, donde además se tendrán en cuenta las condiciones climatológicas de cada región. La compañía forma parte de esta iniciativa junto a la Comunidad de Madrid y otras cinco empresas españolas: Vías y Construcciones, Cartif, ONYX Solar, Exploded View y Zabala Innovation Consulting.

Dentro de su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, Saint-Gobain Placo Ibérica ha entrado a formar parte del proyecto Rezbuild (Refurbishment decision making platform through advanced technologies for near Zero Energy Building Renovation), una iniciativa financiada por la Comisión Europea que surge con el objetivo principal de definir un ecosistema innovador y colaborativo de renovación para edificios de consumo energético casi nulo (Near Zero Energy Building, NZEB) en Europa.

La Comisión Europea financia este proyecto a través del Programa Horizonte 2020 con un presupuesto total de 9.038.208,75 euros, repartidos en los cuatro años previstos de duración. El consorcio Rezbuild reúne a 13 socios, entre grandes industrias, pymes, empresas de consultoría, centros de IDT, organismos públicos, asociaciones de usuarios e instituciones académicas de España, Italia, Francia, Noruega y Reino Unido.

La Unión Europea contempla impulsar las tecnologías más innovadoras para contribuir a que la eficiencia energética se convierta en una de las áreas económicas claves, ya que el sector de la construcción es el mayor consumidor de energía (alrededor del 40%) y el principal contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero (alrededor del 36%) en Europa.

"Abordar la renovación de los edificios residenciales existentes es una prioridad debido a la antigüedad del parque inmobiliario actual, con muchos edificios construidos en el pasado sin ningún criterio de eficiencia energética. Tratar de reconvertir estas construcciones en edificios energéticamente eficientes es el objetivo principal a perseguir, alineado con las políticas europeas de energía y cambio climático", declaró Alejandro Domínguez, director de I+D de Placo.

En este contexto, se han planteado una serie de desafíos para la renovación de NZEB a través de cinco pilares: técnico, económico, social, ambiental y legal. Rezbuild abordará dichos desafíos a través de la integración de tecnologías innovadoras en el sector de la construcción para conseguir el objetivo de una de tasa de renovación anual del 2,5%, por encima de las actuales inferiores al 1%.

Para ello, se establecerá un marco de colaboración múltiple donde estarán interconectados en tiempo real a cada plan de rehabilitación todos los agentes involucrados en la renovación de los edificios.

Además, se ha propuesto una plataforma para la validación conjunta del tipo de tecnología de renovación más rentable y optimizada, en tres escenarios europeos diferentes (España, en la ciudad de Madrid, Noruega e Italia), cada una con un clima representativo diferente y tipología de la construcción.

Esta plataforma de toma de decisiones comunicará a todas las partes interesadas que participan en el proceso de renovación de la vivienda, desde los diseñadores, hasta los consumidores privados y los propietarios públicos o privados. Los grupos interesados clave, las administraciones municipales y las comunidades locales participarán en el proyecto a través de acciones de innovación social.

(SERVIMEDIA)

11-MAY-18

EAS/CRDLC/caa