Rsc. la fundación abertis destaca la difusión medioambiental del centro de la unesco en barcelona

20/05/2018 - 11:44

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El director de la Fundación ABERTIS (ABE.MC ) Sergi Loughney, ha ensalzado la difusión del conocimiento medioambiental en los cuatro primeros años de vida del Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas, ubicado en Barcelona.

Ese centro, que comenzó a funcionar en 2014, tiene su sede en el Castillo de Castellet, situado en el municipio barcelonés de Castellet y Gornal y perteneciente a la Fundación Abertis. En una entrevista a Sevimedia, Loughney indicó que se trata de "una experiencia fantástica y una gran iniciativa" que surgió de la colaboración público-privada entre España, la Fundación Abertis y la Unesco.

Subrayó que ese centro internacional "une a las reservas de la biosfera a ambas orillas del Mediterráneo" y que varios países se han ido adhiriendo a esta iniciativa. Loughney destacó que ese "centro pionero" divulga información e informes a las autoridades medioambientales de los países del Mediterráneo y acoge un campus con másteres de la Univesidad Autónoma de Barcelona (UAB). "Es un lujo para España tener un centro de estas características", añadió.

Para Loughney, lo más positivo del Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas es que genera "concienciación constante" sobre temas medioambientales, especialmente entre los jóvenes y las empresas.

"Las empresas tienen que tener muy asumido y promocionar el medio ambiente. No hay empresa en el siglo XXI que no afronte los temas medioambientales y no introduzca en su ADN la sostenibilidad. Éste es un tema de primer orden", apuntó.

Por último, Loughney comentó que el centro sirve para que cada país cuide sus entornos naturales con el fin de evitar que las aguas del Mediterráneo se conviertan en "un mar basura".

