Rsc. 200 expertos de ong analizan la innovación digital para el tercer sector

31/05/2018 - 16:29

Cerca de 200 expertos y representantes ONG analizaron este jueves en Madrid cómo aprovechar la innovación social digital en el Tercer Sector. Contar una historia y dar voz a sus protagonistas son algunas de las claves, además de tener en cuenta la creciente importancia del móvil como canal de comunicación y la necesidad de adecuar las campañas a este formato.

Estos son algunos de los grandes temas en los que se centraron las III Jornadas 'El Tercer Sector y el Entorno Digital', impulsadas por la Fundación Mutua Madrileña. Su director general, Lorenzo Cookling, destacó el auge de la digitalización en la sociedad, pues "se ha incrementado un 40% el uso de 'smartphones' y 'tablets' en los últimos años".

En la primera mesa redonda de la jornada, Juan Bodas, responsable de nuevos medios de la agencia Tribal, expuso las claves para una comunicación innovadora y 'low cost' en el entorno digital.

Durante su intervención, Beatriz Prieto, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Down España, analizó el objetivo y desarrollo de la campaña 'online' llamada '#auténticos' y realizada con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. "Las asociaciones down fuimos de las primeras en perder el miedo a mostrar a las personas con discapacidad para demostrar al mundo de lo que son capaces. Nosotros ya no hablamos por ellos", subrayó.

En la mesa también se analizaron otras innovadoras campañas digitales de la mano de Marta Pulgar, responsable de Comunicación de Fundación Arrels, entidad dedicada a la atención de personas sin hogar en Barcelona, y Francisco Sierra, director de Contenidos Multimedia de Atresmedia, quien disertó sobre las claves para conseguir una comunicación de impacto en el entorno digital.

En otra mesa, el responsable de captación 'online' de Unicef, Enrique García, repasó la importancia de las TIC en la cooperación y las emergencias exponiendo el exitoso caso de 'U-Report', una iniciativa global que ya cuenta con millones de personas implicadas en todo el mundo.

Raquel Núñez, responsable de Marketing en Social Coin, explicó cómo ha evolucionado un movimiento de cadenas de favores desinteresados.

Otro ejemplo de la importancia de la innovación social digital en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo es la 'app' de convocatorias de empleo público para personas con discapacidad. Fermín Núñez, responsable de Comunicación de Plena Inclusión, explicó las peculiaridades de esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña. "La innovación social puede aportar mucho a los colectivos con discapacidad. El reto fundamental es saber captar esas necesidades", dijo.

Por su parte, Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, profundizó en el uso de la tecnología para paliar las brechas salariales y generar innovación social mediante el ejemplo de plataformas como 'empodera.org'.

