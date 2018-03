Tres dirigentes de la CNMV serán testigos en el caso Fórum

19/01/2009 - 15:05

La Sala de lo Penal del tribunal estima, en un auto fechado el 16 de enero, el recurso interpuesto por representantes de los afectados - entre ellos las organizaciones de consumidores OCU y ADICAE - contra una decisión judicial anterior de rechazar la comparecencia de estos directivos de la CNMV por no acreditarse la responsabilidad estatal en el caso.

MADRID, 19 ene (Reuters) - Los ex presidentes de la Comisión del Mercado de Valores Manuel Conthe, Blas Calzada y Juan Fernández Armesto serán llamados como testigos en el caso Fórum Filatélico, según un auto de la Audiencia Nacional difundido el lunes.

'Consideramos necesarias, posibles y útiles las declaraciones testificales de los tres ex presidentes y del director general de los servicios jurídicos de la CNMV, a fin de que manifiestan lo que sepan acerca de la consideración de la sociedad sometida a investigación como entidad financiera no registrada', dijo el auto de la Sala de lo Penal.

'Las declaraciones de las personas mencionadas (..) son relevantes para determinar y comprender la presencia en el mercado de la entidad sometida a investigación sin prohibición o limitación alguna', añadió el texto.

La Sala de lo Penal rechaza por otra parte la reclamación a la CNMV y al Banco de España de documentación relativa a Fórum Filatélico.

Forum Filatélico y Afinsa, que tenían unos 400.000 clientes, fueron intervenidos por una presunta estafa millonaria en mayo de 2006.

Las compañías compraban los sellos por una cantidad baja y luego convencían a sus clientes de que invirtieran en ellos a un precio que bien podría haber superado el 1.000 por ciento de su valor, según la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a las compañías de operar un negocio tipo piramidal, sin ninguna lógica económica y destinado a fracasar.

