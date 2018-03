El presidente palestino pide un gobierno de unidad nacional

19/01/2009 - 15:09

'Lo que se necesita, si llegáramos a un acuerdo (...) es un gobierno de unidad nacional que asuma (...) el levantamiento del bloqueo (israelí), la apertura de los puestos fronterizos, la reconstrucción y convocar elecciones presidenciales y parlamentarias simultáneas', afirmó.

KUWAIT, 19 ene (Reuters) - El presidente palestino, Mahmud Abas, convocó el lunes a las distintas facciones a formar un gobierno de unidad nacional que allane el camino para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias simultáneas, después de la ofensiva israelí contra Hamás que ha dejado 1.300 muertos en Gaza y ha dividido al mundo árabe.

Abas también demandó el inicio inmediato de las conversaciones de reconciliación, en unas declaraciones realizadas durante una cumbre de países árabes en Kuwait. La ofensiva israelí ha dejado en evidencia profundas divisiones en el mundo árabe.

En 2007, un año después de ganar unas elecciones parlamentarias, el grupo islámico Hamás tomó el control de la Franja de Gaza, expulsando a sus rivales del grupo laico Al Fatah de Abas.

Abas, que mantiene el control de Cisjordania, tiene el respaldo de muchos países occidentales pero está considerado un líder débil por parte de algunos estados árabes, especialmente Siria.

Los líderes árabes han sostenido tres reuniones en los últimos cinco días, mostrando las diferencias entre Egipto y Arabia Saudí y sus aliados, por un lado, y Siria y Qatar con sus aliados por el otro.

Siria, un importante respaldo para Hamás, instó a declarar a Israel una 'entidad terrorista' por su ataque a Gaza, y pidió al Estado judío abrir los cruces fronterizos del territorio para terminar con el bloqueo.

'Deberíamos mostrar nuestro claro apoyo a la resistencia palestina', dijo el presidente Bashar el Asad. 'Sugiero que esta cumbre declare oficialmente a la entidad sionista como una entidad terrorista'.

En una clara señal de lo amplia es la visión entre los países del Golfo, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, dijo que Hamás había provocado el ataque israelí al negarse a extender una tregua que había durado seis meses y que debía asumir la responsabilidad por ello.

Además, acusó a algunos partidos de explotar la crisis en Gaza para dividir al mundo árabe entre países moderados y países de línea dura.

'Las relaciones árabes-árabes no están en su mejor momento', agregó.

Egipto, el único estado árabe con frontera con Gaza, negoció con Hamás e Israel para lograr el frágil alto el fuego en vigor, pero ha sido criticado en el mundo árabe por cooperar con el bloqueo israelí de Gaza en los últimos meses y por no abrir completamente su frontera durante la ofensiva israelí.

(Información de Inal Ersan y Lin Noueihed; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile

