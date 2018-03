España y Portugal anuncian su candidatura para el Mundial 2018

19/01/2009 - 15:14

'Crearemos una comisión conjunta para evaluar todas las condiciones de la FIFA', dijo el presidente de la federación portuguesa Gilberto Madail a los periodistas después de firmar un documento de la FIFA con su homólogo español, Ángel María Villar.

LISBOA, 19 ene (Reuters) - Las federaciones de fútbol de Portugal y España firmaron el lunes el documento que formaliza la intención de los dos países de acoger el Mundial de 2018 ó 2022.

El ganador se anunciará en diciembre de 2010.

Madail dijo que propondrán que los grupos no sean fijos sino que las selecciones roten, de manera que cualquiera pueda jugar tanto en España como en Portugal.

España, campeón de Europa, y Portugal mostraron su interés en acoger el campeonato después de que la FIFA anunciara que aceptaría candidaturas tanto para el Mundial de 2018 como para el de 2022.

El presidente de la FIFA, Josep Blatter, dijo que España, sola o con Portugal, es un candidato de peso para 2018, al igual que Inglaterra y Holanda con Bélgica.

Australia, China, México y Rusia han mostrado también su interés.

España organizó el Mundial de 1982, mientras que Portugal construyó 10 nuevos estadios para albergar la Eurocopa en 2004.

El Mundial de 2010 se celebrará en Sudáfrica mientras que Brasil acogerá el de 2014.

