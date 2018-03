La izquierda lograría la mayoría en el Congreso de El Salvador

19/01/2009 - 16:21

Estos comicios, en los que los salvadoreños también votaron para renovar las autoridades municipales, estaban considerados como un termómetro para medir las posibilidades del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, de ganar las presidenciales del 15 de marzo.

SAN SALVADOR, 19 ene (Reuters) - La ex guerrilla izquierdista de El Salvador habría obtenido una mayoría de los escaños en el Congreso unicameral del país centroamericano en los comicios legislativos del domingo, mostraron el lunes los datos del Tribunal Supremo Electoral.

Con el recuento de casi el 70 por ciento de los votos emitidos para renovar el Congreso, el FMLN obtenía un 49,5 por ciento, frente a un 40 por ciento de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que presenta a la presidencia al ex jefe de policía Rodrigo Ávila.

Arena, que gobierna desde 1989, actualmente ocupa 34 de los 84 escaños que tiene el Congreso, y el FMLN tiene 32.

Funes, un ex presentador de la cadena de noticias CNN que a diferencia de anteriores candidatos presidenciales del FMLN no tiene pasado guerrillero, es favorito para ganar las elecciones de marzo, según la mayoría de las encuestas.

El FMLN, que en pleno apogeo de la Guerra Fría se enfrentó a las fuerzas de seguridad nacionales en una guerra civil entre 1980 y 1992 que dejó alrededor de 75.000 muertos, se convirtió en partido político en 1992 y es hoy la principal fuerza opositora.

