Agüero defiende a Aguirre en la mala racha del Atlético

19/01/2009 - 16:48

El equipo 'colchonero' empató el domingo 1-1 ante el Almería y no levanta cabeza en la liga.

MADRID, 19 ene (Reuters) - El delantero argentino del Atlético de Madrid Sergio Agüero ha defendido al entrenador Javier Aguirre y ha declarado que los futbolistas son los responsables del mal momento del equipo.

'Aguirre no es el culpable, él no tiene la culpa de nada. Somos los jugadores los responsables. No estamos finos a la hora de definir', dijo Agüero, según medios.

'Tenemos que entrenar bien y jugar bien, porque así no vamos a ninguna parte. Estamos más pendientes de los rivales que de nosotros mismos y de jugar bien al fútbol', destacó.

El Atlético venía de quedar eliminado en la Copa del Rey, tras perder ante el Barcelona.

'Esperemos que esta racha en la que estamos cambie pronto, pero no hemos jugado bien y así no podíamos ganar', agregó.

El Atlético está sexto en las posiciones, con 31 puntos, a 19 unidades del líder Barcelona.

(Información de Iain Rogers; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Raquel Castillo; Reuters Messaging: raquel.castillo.reuters.com@thomsonreuters.net + 34 915858341; raquel.castillo@thomsonreuters.com)

COPYRIGHT

Copyright Thomson Reuters 2009. All rights reserved.

The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.