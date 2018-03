Un artista indio descubre obras falsas en su propia exposición

19/01/2009 - 18:40

Raza, que vive en París, había aportado algunas obras para la exposición de una galería conocida que preparó una muestra de más de 30 de sus primeras pinturas, escribió el artista en el diario.

MUMBAI, India, 19 enero (Reuters) - El aclamado artista indio SH Raza inauguró el fin de semana una exposición de su trabajo en Nueva Delhi, para luego darse cuenta de que las obras eran falsas, señaló el diario local Mail Today.

'Cuando llegué a la galería y comencé a mirar los lienzos en las paredes, estaba atónito', escribió Raza. 'Mientras me movía de un lienzo a otro, me di cuenta de que los trabajos no sólo no eran míos, sino que todos eran falsos'.

Raza, considerado como uno de los artistas indios más importantes, es muy conocido por sus obras abstractas y colores brillantes.

Sus trabajos han alcanzado precios muy altos a nivel internacional. Una de sus obras fue vendida el año pasado por 1,3 millones de libras esterlinas (1,4 millones de euros) en la casa de subastas Christie's en Londres.

'Me quedé estupefacto y atónito (...) el próximo mes cumpliré 86 años. En esta etapa de mi vida, esto es lo último que quise hacer, visitar una exhibición de mis propias pinturas falsas', escribió Raza.

La galería, que cerró la exposición brevemente después del incidente, señaló que había sido víctima de un engaño.

El arte indio ha resurgido en los últimos cinco años, apoyado por el rápido crecimiento económico que ha despertado el interés por los símbolos de prosperidad entre los nuevos ricos.

(Información de Rin Chandran; Traducido por la Mesa de Santiago de Chile; Edición de Raquel Castillo; Reuters Messaging: raquel.castillo.reuters.com@thomsonreuters.net + 34 915858341; raquel.castillo@thomsonreuters.com)

COPYRIGHT

Copyright Thomson Reuters 2009. All rights reserved.

The copying, republication or redistribution of Reuters News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters.