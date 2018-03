Aficionados del Milan protestan por la posible venta de Kaká

19/01/2009 - 21:23

Los enojados seguidores, quienes pretenden que el brasileño se quede, cantaron y mostraron banderas bajo la lluvia mientras cortaron la calle de Milán donde se encuentran las oficinas del club 'rossonero'.

MILÁN, Italia, 19 ene (Reuters) - Unos 1.000 hinchas del AC Milan protestaron en la sede del club después de que el padre y asesor del centrocampista Kaká se reuniera con el vicepresidente y director administrativo del conjunto de la Serie A para discutir sobre su posible traspaso al Manchester City.

Según noticias publicadas, el Manchester City, el club más rico del mundo tras la compra por parte del Abu Dhabi United Group, ha hecho una oferta récord en el mundo de 110 millones de euros por el centrocampista de 26 años.

Antes de mantener conversaciones con el padre de Kaká, Adriano Galliani se reunió con el propietario del Milan, Silvio Berlusconi, quien además es el primer ministro de Italia.

'No hay noticias', declaró a periodistas el técnico del equipo milanés, Carlo Ancelotti.

El Milan ha dicho que se tomará su tiempo para analizar la oferta y que no se ha llegado a ninguna decisión, ni por parte del club ni por parte de Kaká, quien tiene contrato con el conjunto italiano hasta el .

Medios italianos han dicho que el futbolista de la selección de Brasil no quiere irse al City, pero que el fichaje podría seguir adelante.

Kaká ya fue seguido por el Real Madrid el año pasado y el Milan aclaró que sabía que el padre del jugador, Bosco Leite, había mantenido charlas con directivos del club español.

