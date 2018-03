El Ayuntamiento practicó 25.142 registros a locales de ocio nocturno en 2008 e interpuso 54.884 denuncias

22/02/2009 - 10:35

El Ayuntamiento de Madrid practicó un total de 25.142 inspecciones a establecimientos de ocio nocturno en 2008, un 39 por ciento más que en 2004, a los que impuso 54.884 denuncias, según explicó en la Comisión de Seguridad y Movilidad celebrada esta semana el director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Asimismo, señaló que el número de agentes municipales que trabajan las noches de los fines de semana ha pasado de 883 en 2004 a 1131 este año, lo que supone un aumento del 28,1 por ciento, que se vería incrementado al 35 por ciento sumando las vigilantes de seguridad. En este sentido, el número de patrullas de Policía Municipal circulando por las calles madrileñas en estos mismos horarios han pasado de 75 en 2004 a 160 a finales de 2008.

Como ejemplo de estas inspecciones, Mora recordó la realizada por Policía Municipal y Nacional la madrugada del lunes 11 de febero en la discoteca Heaven Palace, donde se detuvo a 36 personas y donde se incautó 160 papelinas de cocaína y 60 botes de 'popper', entre otras sustancias estupefacientes.

El director de seguridad de Madrid reveló que en ese registro trabajaron 20 agentes de paisano de la Policía Municipal, "y que constataron que el consumo de drogas sea notorio en las mesas y observado con absoluta normalidad en las barras por los propios camareros del local, sin que se practicase intervención alguna para recriminar dichas conductas".

Por su parte, el concejal socialista Óscar Iglesias acusó al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón de no llevar a cabo el prometido plan específico de vigilancia en locales de ocio y en los centros educativos, tal y como anunció en noviembre tras la muerte del joven Álvaro Ussía a las puertas de una discoteca, por lo que le acusó de "vender humo".

"Vemos que no existe una cifra de policía asignado por cada Unidad Integral de Distrito a las inspecciones de locales. Que no diga que va a hacer un plan especial de vigilancia ,si no lo lleva a cabo porque el incremento de la plantilla de los policías que trabaja en el turno de noche no va asignado al incremento de la vigilancia de locales", agregó