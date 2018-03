CC.OO. considera que los jueces "no tienen derecho a la huelga" y tienen otras vías para resolver sus problemas

22/02/2009 - 11:20

El secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, consideró hoy que los jueces, como los diputados o altos cargos de la Administración, "no tienen derecho a la huelga" por ser poder ejecutivo, legislativo y judicial, respectivamente.

No obstante, advirtió que el cuerpo de jueces, que es muy numeroso, "tiene sus problemas laborales, salariales, de condiciones de trabajo... y por lo tanto, tiene que tener cauces y vías para la solución de sus problemas".

En declaraciones a Europa Press, López recordó que en España hay todavía sectores laborales, que no son ni poder legislativo, ejecutivo ni judicial, como puede ser la Guardia Civil o los trabajadores del Ejército, "que no tienen derecho a sindicación y que no tienen derecho a ejercicio de derechos sindicales, ni el de huelga ni el de manifestación".

"Creo que en el caso de los jueces tienen que encontrar vías de solución a sus problemas. También podemos en algunos casos considerar que son trabajadores al servicio de la Justicia que tienen que tener garantizadas sus condiciones laborales y salariales, pero no pueden utilizar el derecho de huelga como un arma arrojadiza", opinó López. Así, puso como ejemplo las actuaciones de los pilotos, que "a través del trabajo de mínimos consiguen sus reivindicaciones sin tener que ejercer tan siquiera el derecho de huelga".

"El derecho de huelga en determinados colectivos es muy peligroso, tiene que formar parte de unos derechos que se les puedan reconocer o no reconocer legalmente", apuntó.

A su juicio, los jueces "tienen instrumentos más que suficientes para negociar sus condiciones de trabajo sin tener que recurrir además, de manera fracturada, al ejercicio del derecho de huelga". No obstante, reconoció que también son un colectivo importante de trabajadores que tiene sus problemas, por lo que "lógicamente tienen derecho a negociar la solución con quienes son responsables de sus salarios y sus condiciones de trabajo".