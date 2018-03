Elecciones vascas. basagoiti (pp): "no daré mis votos al pse para copiar al nacionalismo"

22/02/2009 - 11:21

MADRID, 22 (SERVIMEDIA) El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, asegura, en una entrevista que publica este domingo el diario "La Razón", que "no daré mis votos al PSE para copiar al nacionalismo".

Basagoiti añade que no dará su respaldo a "un 'plan López'" o para hacer un "montillazo", al tiempo que añade que "no me fío de lo que puedan hacer los socialistas. Ahí está su posición en el conjunto de España".

El dirigente popular argumenta que el precedente de lo que los socialistas hicieron en Galicia o en Cataluña hace desconfiar de ellos, algo que se ha plasmado en cuestiones como "su actitud con el castellano, sus cesiones a los nacionalistas".

No obstante, preguntado sobre que quizás la opinión pública no entendiera que los populares no apoyaran a los socialistas, Basagoiti afirma que "la opinión pública tendrá que valorar qué proyecto presenta el PSE".

"Si su programa", destaca el dirigente popular, "es una imitación del nacionalismo o una fórmula catalana, nadie me puede pedir que le apoye. Si presenta un programa constitucionalista, seré el primero en ofrecerle mis votos".

En este sentido, añade que "sé que para el País Vasco sería buena la alternativa PSE-PP. Pero no hay que olvidar que el PSE está casi donde está el PNV. Si hay cambio de fondo, yo estaré al lado de los socialistas; si el cambio es sólo de poltronas, que no cuenten conmigo".

(SERVIMEDIA) 22-FEB-2009 NBC/gja