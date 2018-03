El PSPV propone al Ayuntamiento poner el nombre de Sabino Fernández Campo a una calle o espacio público

22/02/2009 - 11:32

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha propuesto al pleno del consistorio, a través de una moción, que una calle o espacio público de la ciudad lleve el nombre de Sabino Fernández Campo, con el fin de "reconocer la valía personal, profesional y humana de este militar que con su ejemplo coadyuvó a la adecuación del ejército a la situación social, económica y política de una España en transición" y "reconocer el valor de la lealtad a la nueva Constitución de 1978 que el pueblo se otorgó" y a su papel "decisivo" en la "desarticulación" del golpe de Estado del 23-F.

ALICANTE, 22 (EUROPA PRESS)

Según consta en la moción, presentada por el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, y el edil Vicente Uríos, "una de las responsabilidades del gobierno municipal con una importante trascendencia social e incluso histórica es la asignación de nombre a las vías y espacios públicos".

Para el PSPV, Fernández Campo es un militar "que ha prestado grandes servicios a España en la época de la transición". Nacido en Oviedo el 17 de marzo de 1918, cursó de "forma brillante" en la licenciatura en derecho por la Universidad de su ciudad natal. Fue alférez y teniente provisional de infantería, y al acabar la Guerra Civil Española, ingresó en el cuerpo de Intervención Militar, alcanzando el grado de general en 1974.

Diplomado en Economía de Guerra, hizo el curso 'The Economics of the Nacional Security' en el Industrial College de Estados Unidos y se especializó en la modernización de la industria militar en las empresas Santa Bárbara y Bazán. En su currículum figuran abundantes servicios en el extranjero y la participación en comisiones interministeriales de estudio, especialmente sobre asuntos económicos.

Destaca también su faceta de conferenciante y autor de diversos trabajos, fundamentalmente sobre temas jurídicos y profesionales. A lo largo de su carrera profesional ocupó diversos puestos de responsabilidad. Fue jefe de la Secretaría Militar de varios ministros del ejército, siendo nombrado Subsecretario de la Presidencia del Gobierno el 19 de diciembre de 1975, Subsecretario del Ministerio de Información y Turismo el 23 de julio de 1976; y el 31 de octubre de 1977 Secretario General de la Casa de su Majestad el Rey. En enero de 1990 fue designado Jefe de la misma, cargo en el que permaneció hasta su cese en 1993.

En 1992, Juan Carlos I le concedió el título de Conde de Latores, con Grandeza de España, en reconocimiento a los "sobresalientes méritos" acumulados durante su carrera. El 30 de octubre de 2007 fue elegido presidente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, en sustitución del fallecido economista Enrique Fuentes Quintana. El 19 de diciembre del 2007 ingresó en el Consejo de Estado, el órgano consultivo español de mayor rango que emite dictámenes no vinculante sobre proyectos legislativos a petición de los gobiernos central y autonómicos.

Según subraya el PSPV en el escrito, su papel al lado del Rey en la desarticulación del golpe del 23 de febrero de 1981, fue "decisivo" aunque "su prudencia y discreción, siempre en un segundo plano, no le atribuyó al principio la importancia de un papel que se ha revelado decisivo en el transcurso de los años".

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante considera que la Constitución, 30 años después, "está definitivamente consolidada y arraigada en la sociedad española, gracias al ejemplo entre otros, de Sabino Fernández Campo" por lo que sostiene que su propuesta "no es más que un pequeño reconocimiento a esta personalidad que en aquellos momentos decisivos no dudó en asumir riesgos para defender la libertad y la democracia de España".