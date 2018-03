CC.OO. exige a Aguirre que "deje de distraerse en la política del basurero" y se centre en la crisis

22/02/2009 - 13:35

Arremete contra quienes creen que la solución es acercar las condiciones laborales de España a las de China

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, reclamó hoy a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que se centre en resolver los problemas de la región respecto a la crisis económica, a la vista de que "la iniciativa legislativa de la Comunidad se ha prácticamente paralizado" debido a los escándalos del espionaje y de la trama de corrupción de Francisco Correa. "Tiene que abandonar esta distracción permanente en la política de bajos vuelos, en la política del basurero, y empezar a trabajar en una política que mire hacia el horizonte", indicó.

"El único debate parlamentario que existe en estos momentos es cuántos espías hay, quién los paga, cuántos corruptos hay, en qué administraciones, y quién se está beneficiando de los negocios especulativos con los recursos de todos", lamentó López en una entrevista concedida a Europa Press. "Creo que es muy grave y creo que los madrileños no merecemos una situación como la que estamos viviendo y el espectáculo que la Comunidad está dando en el conjunto del Estado", opinó.

Y es que, a su juicio, Esperanza Aguirre "no ha hecho nada" para resolver los problemas que atraviesa la región. "Hasta el momento lo único que ha hecho es decir que José Luis Rodríguez Zapatero tiene la culpa de esta crisis y nosotros creemos que la culpa de esta crisis no la tiene Zapatero ni Aguirre ni Europa, la culpa la tiene un sistema financiero que ha prestado dinero barato, fácil en hipotecas de alto riesgo, que se han difundido por todo el sistema financiero", explicó.

López señaló que "la culpa de esta crisis la tienen quienes han especulado con el suelo, han hecho riqueza fácil y sin poner un sólo duro de inversión en una industria potente, han invertido en suelo con dinero que le prestaba el banco, han recalificado el suelo con las administraciones, han construido con dinero que les prestaba el banco y han vendido al precio que les ha dado la gana".

En su opinión, "Madrid está pagando más que otras regiones el coste de esta crisis, porque lo que la ha originado es precisamente lo que movía Madrid: el motor de la construcción, el motor inmobiliario y unos servicios vinculados al sector inmobiliario".

Pero además, "la crispación política, el no buscar los acuerdos, el entrar permanentemente en la confrontación, desde el ámbito de la política, no ayuda absolutamente nada". "Paradójica y peligrosamente, Madrid es quien más responsabilidad tiene en lo que está ocurriendo en el conjunto del Estado. Madrid es la capital de España y no puede ser la foto del escándalo nacional, no puede ser la corte de los milagros donde los especuladores, los financieros de alto riesgo, los espías y los corruptos de toda España encuentran su centro de negocios", declaró el secretario general de CC.OO.

No obstante, confió en que las mesas de negociación que se han abierto van a trabajar y van a poner medidas encima de la mesa, como lo han hecho otras comunidades gobernadas por el PP, tales como Castilla y León. "¿Por qué no lo va a hacer también la Comunidad?", planteó.

HUELGA GENERAL

Por otra parte, respecto a la posibilidad de una huelga general, recordó que "nadie la ha descartado, ni la ha convocado". No obstante, apuntó que "antes de llegar a una huelga general hay que hacer todos los esfuerzos para que empresarios, gobiernos y sindicatos" empiecen a trabajar "en la misma dirección para hacer frente a esta crisis".

"Tan sólo si hay una agresión directa por parte de los empresarios o de las administraciones a los trabajadores, en el sentido de recortar sus prestaciones por desempleo, abaratar despidos, negarse a una negociación colectiva que contemple subidas salariales razonables para los trabajadores, tan sólo en ese caso el conflicto se puede agudizar y podría conducir a una huelga general", consideró.

"Hay condiciones y necesidad de que todos sumemos esfuerzos en la misma dirección para salir de esta crisis. La huelga general en estos momentos creo que no es necesaria, sí es necesario hacer frente a las pretensiones que tiene la patronal de enfocar el diálogo social hacia el recorte de derechos laborales", opinó el líder sindical.

"Creo que es más importante que nos pongamos a reordenar el sector de la construcción para alejarlo del ladrillismo y de la especulación de los altos precios de la vivienda libre. Reorientemos el sector hacia la obra pública, la vivienda con protección pública, la rehabilitación de viviendas, espacios urbanos o medioambientalmente degradados", propuso. "Ahora es cuando teníamos que acometer esas obras públicas que se han hecho en anteriores legislaturas, con mucha alegría e invirtiendo mucho dinero", añadió.

Por otra parte, indicó que el reto principal en la Comunidad es evitar el cierre de industrias, que será lo más difícil de recuperar cuando pase esta crisis, pues es empleo cualificado y tejido que requiere mucha inversión para volver a ponerse en marcha. En este sentido, recordó que Cataluña tiene más del 23% de la cifra de negocios industriales de España, frente al 10,8% de Madrid, seguida ya muy de cerca por comunidades como Andalucía (10,4%), Valencia (10,2%) o el País Vasco con el 9,4%.

A su juicio, y contra lo dicho repetidamente por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, "Madrid no es la locomotora industrial de España, sino que ha sido la locomotora del ladrillo, del negocio fácil, de la especulación financiera y urbanística, y ha sido el emblema de España en un sector Servicios cautivo de las administraciones públicas que ha vivido muy bien, pero al que se le ha acabado el chorro de dinero que inyectaban las administraciones públicas".

Para CC.OO., el 'contrato de crisis' ofrecido por la patronal madrileña tampoco es la solución. "No es el momento de abaratar despidos, ni de expedientes de regulación de empleo sin control administrativo ninguno. No es el momento de un contrato de crisis, porque de hecho, la indemnización media por despido en España es de 19,1 días por año trabajado. Tan sólo en sectores muy regulados se pueden permitir ir a despidos como los que establece la ley, de 45 días por año o 33 días por año", inquirió.

"Plantear un despido de 20 días por año y encima justificar que se va a crear empleo es absurdo, porque en un momento de crisis, nadie va a crear empleo", sentenció.

En este sentido, CC.OO. lamentó el intento de que, en el marco de las negociaciones de los convenios laborales, la patronal intente limitar las subidas salariales a un 1 por ciento. "Creo que es algo ridículo en un momento de crisis privar de renta a los trabajadores. Es desacelerar más el consumo y es poner en riesgo y alargar la crisis y endurecerla", avanzó López, que añadió que las subidas salariales tienen que ser "razonables".

LA PUERTA DE CHINA

"De todas formas, los empresarios ya tienen despidos gratis. Si en Madrid hay 700.000 trabajadores con contrato temporal, cada vez que uno no se renueva hay un trabajador que va al paro gratis. No hay que pagar más que la parte proporcional de la paga de vacaciones, Navidad y de lo que lleva trabajado", dijo López, que calificó de "abusivo" que se pretenda salir de esta crisis "por la puerta de China".

"Hay quien piensa que para salir de la crisis hay que abrir una puerta que es la de precarizar el empleo más todavía, abaratar el despido, facilitar que no haya subidas salariales razonables y, por lo tanto, acercar nuestras condiciones laborales a las de China", manifestó. "Pero nunca vamos a poder competir con China, ni en condiciones laborales ni en condiciones sociales, ni en salarios, ni en nada de esto. Nosotros tenemos que abrir la puerta de Alemania, de Europa, para salir de esta crisis", abogó.