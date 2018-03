Areces condiciona el proyecto del Vasco a un apoyo explícito del Ayuntamiento y de la Administración de Justicia

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, manifestó hoy que para materializarse el proyecto de un nuevo Palacio de Justicia en la parcela de El Vasco deben de darse algunos requisitos como un apoyo explícito del Ayuntamiento de Oviedo, y también un apoyo de las autoridades de la Justicia en los diversos ámbitos.

Además, Areces consideró otro requisito "ineludible" en referencia a una viabilidad económica y financiera de ese proyecto. "Si todas esas circunstancias se dan, nosotros entraremos en el desarrollo de ese proyecto", apuntó.

El jefe del ejecutivo asturiano realizó estas manifestaciones en un encuentro con los medios de comunicación antes de asistir al homenaje de Manuel Llaneza en Mieres.

Areces apuntó que mañana se reunirá con el Consejo General del Poder Judicial y las autoridades de Justicia asturianas para tratar asuntos relativos a nuevos juzgados y dotaciones informáticas, aunque "no descarta que se hable del asunto del nuevo Palacio de Justicia"

"Queremos dejar muy claro que el Gobierno de Asturias favorecerá todo lo que pueda que signifique un beneficio para la ciudad, a la Administración de Justicia y los ciudadanos, pero tiene que recibir el apoyo explícito para que eso sea así", señaló.

FUSIÓN CAJAS DE AHORROS

Por su parte, el jefe del ejecutivo asturiano se mostró "cauteloso" con la fusión de las Cajas de Ahorros. "A lo largo de mi vida política he visto muchos intentos de fusión y he sabido de las dificultades de esas fusiones y por eso quiero ser muy cauteloso".

Areces manifestó que depende de cada territorio, de cada Comunidad. "En algunas Comunidades se están impulsando esos proyectos de fusión, en otras no, y en algunas se hace parcialmente. Yo creo que eso debe decidirse en función de la situación de cada Caja y su solvencia financiera. Afortunadamente en Asturias tenemos una entidad financiera muy solvente y yo creo que en Asturias no es el Gobierno el que tiene que decidir si eso es solvente o no".

Según el responsable del ejecutivo asturiano la mayor parte de las Cajas están en una situación de solvencia notorio y otras atraviesan dificultades. Aquellas que atraviesen dificultades "serán las que seguramente tendrán que priorizar ese proceso de concentración, en algunas Comunidades que yo creo que no es el caso de Asturias".

Por ello, Areces aseguró que "el Gobierno no entrará en el tema de las Cajas". "Somos una institución que, por el volumen de depósitos que mueve se convierte en el principal "cliente" de esas entidades financieras. En Asturias la entidad financiera es el Parlamento, junto con el Ayuntamiento de Gijón y son ellos, en el ámbito interno de la reflexión de las Cajas, quienes tienen que decidir lo que más convenga. El Gobierno es muy respetuoso con la independencia que tiene que tener la propia entidad".