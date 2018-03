Pierce Brosnan y Paris Hilton, 'premiados' en los anti-Oscar

AFP 22/02/2009 - 14:53

Pierce Brosnan y Paris Hilton fueron 'galardonados' el sábado por la noche con los premios menos cotizados de Hollywood, los Razzie, la parodia de los Oscar que determina lo peor de la producción cinematográfica del año.

El irlandés Brosnan recibió el deshonor de un Razzie al peor papel secundario masculino por "Mamma Mia", una comedia musical de gran éxito comercial pero que dejó al descubierto las debilidades como cantante del ex James Bond.

La Fundación Frambuesas de Oro, organizadora de estos anti-premios que se celebran tradicionalmente 24 horas antes de la ceremonia de los Oscar, también 'recompensó' la contribución de la rica heredera Paris Hilton en la historia del séptimo arte.

Hilton se llevó tres trofeos: peor actriz y peor pareja en la pantalla por "The Hottie and the Nottie" y peor papel femenino secundario por "Repo! The Genetic Opera", dos filmes que dejaron un gusto amargo tanto en taquilla como entre la crítica.

"Indiana Jones y el reino del cráneo de cristal", cuarta entrega de las aventuras del arqueólogo aventurero creado por Steven Spielberg, se llevó el premio a la "peor secuela". Mike Myers, un canadiense conocido por su papel en los "Austin Powers", obtuvo el trofeo al peor actor por "Love Guru", que de paso se llevó el Razzie al peor largometraje.

Tampoco fue la noche del alemán Uwe Boll, que no sólo obtuvo el galardón como peor director por sus tres filmes estrenados en 2008, sino que además le cayó otro por el conjunto de una carrera con fracasos como "Alone in the dark" y "House of dead". Boll prepara en estos momentos "Zombie massacre", según el sitio internet IMDB.

Estos trofeos, que se otorgan desde 1980, consisten en una falsa frambuesa, del tamaño de una pelota de golf, colocada sobre una bobina de filme Super 8, un conjunto pintado de un color amarillo dorado y de un valor de 4,97 dólares. Los galardonados se desplazan raramente para llevarse el anti-premio a casa.