Díez asegura que UPyD "no apoyará más que a un gobierno constitucionalista"

22/02/2009 - 14:56

El ex diputado alavés de Bienestar Social por el PP Enrique Aguirreazabal pide el voto para UPyD

VITORIA, 22 (EUROPA PRESS)

La diputada de UPyD, Rosa Díez, advirtió hoy de que su partido "no apoyará más que a un gobierno constitucionalista" tras las elecciones vascas del 1 de marzo, ya que "no es más autonomía lo que necesitamos, sino mas democracia".

Díez, que ofreció hoy un mitin en Vitoria, comenzó su intervención con un recuerdo al dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000. En el acto también participó el cabeza de lista de UPyD por Álava, Gorka Maneiro, y el ex diputado alavés de Bienestar Social por el PP Enrique Aguirreazabal, que pidió el voto para UPyD.

La diputada de UPyD, según informó este partido en un comunicado, aseguró que en un acto celebrado hace ocho años por el PSE, al que entonces pertenecía Díez, "dije que la única alternativa era el constitucionalismo", ya que "sólo el constitucionalismo podía traer más democracia al País Vasco".

A su juicio, en la actualidad "la asignatura pendiente para los vascos sigue siendo recuperar la libertad". "No es más autonomía lo que necesitamos, sino mas democracia", proclamó, para afirmar a continuación que hace ocho años que realizó esas "promesas" al fallecido Fernando Buesa. "Yo le prometí que nunca apoyaríamos al Partido Nacionalista Vasco ni su política. Hoy, ocho años más tarde, sólo nosotros podemos seguir haciendo esa promesa", añadió.

"NERVIOSISMO" DEL PP

Díez subrayó que su partido es "diferente", algo que "pone nerviosos a todos". "Algunos nos dedican tanto tiempo en sus mítines que no van a ganar nunca", manifestó. En referencia al PP, aseguró que "lo que no deja de ser increíble es que algunos dediquen sus mítines a pedir que no nos voten y reciban la consigna desde la dirección nacional de meterse conmigo".

A este respecto, se preguntó cómo van a ganar las elecciones esos partidos "si se equivocan de adversario". Díez reprochó al PNV que diga que "la economía va estupendamente", cuando "ni es verdad que Euskadi vaya bien, ni que España esté en la Liga de Campeones". En referencia al candidato del partido socialista, Patxi López, consideró que "está muy preocupado en parecerse a los nacionalistas". "Pero no hay más espacio para más autonomía; lo único que cabe es la independencia, que, lógicamente, no cabe", añadió.

"HIPOCRESÍA" DE ZAPATERO

Diez denunció también "la hipocresía escandalosa del gobierno socialista", a quien reprochó que esté "dispuesto a poner en riesgo el patrimonio de veinte millones de españoles invirtiendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la deuda emitida por entidades financieras". A su juicio, lo que pretende el Ejecutivo central es "resolver los problemas de los bancos cuando estos no se fían ni entre ellos".

Asimismo, lamentó que al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, "le parezca un escándalo que existan 17 leyes cinegéticas porque es un lío". A su juicio, "ése no es el problema, sino que existan 17 leyes educativas, 17 geografías, 17 historias de España o 17 calendarios de vacunas".