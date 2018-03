Los vecinos y comerciantes de la Plaza Domingo Gascón están preocupados por la lentitud de las obras

22/02/2009 - 15:23

Los vecinos y comerciantes del entorno de la Plaza Domingo Gascón de la capital turolense han mostrado su preocupación por la lentitud de las obras que se ejecuta en la zona para la construcción de un edificio multiusos y una plaza. Las obras que, cuestan más de seis millones de euros, están financiadas por la consejería de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón.

TERUEL, 22 (EUROPA PRESS)

El gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Rodolfo Pangua, explicó que "los comerciantes están molestos porque la obra está avanzando muy poco", de hecho dijo que "prácticamente desde que se hundió el mercado ha habido muy poco movimiento".

En este sentido, el vicepresidente del Urban Teruel, Luis Muñoz, aclaró que "una obra no sólo tiene excavadoras, tiene otras actividades necesarias". En este caso, apuntó Muñoz, "tan necesarias como la seguridad de la propia obra y de los edificios colindantes".

Según explicó Muñoz, la empresa adjudicataria de las obras FCC está analizando "edificio por edificio" la situación de la cimentación para "revisar el modo de ejecución de la misma". Es precisamente éste el trabajo que se está realizando en estos momentos, pero "están a punto de establecer la solución definitiva".

Por eso, Muñoz reconoció que "el ritmo puede ser otro del que estaba previsto", pero afirmó que "si por estudiar muy a fondo la seguridad, la obra se retrasa tres meses, no tengo inconveniente en asumir esa responsabilidad; lo contrario, sería más difícil de explicar".

Pangua reconoció que "ninguno de los comerciantes se opone a eso" ya que "todas las medidas de seguridad que se tomen nos parecen adecuadas", pero apuntó que "pedimos un retranqueamiento de las vallas para que, mientras las obras van lentas, afecten lo menos posible a los vecinos y a los comerciantes".

Pangua afirmó al respecto que, "si en líneas generales hay un descenso de ventas, cualquier cosa que aumente las dificultades repercute más", al tiempo que precisó que "hablamos de economías familiares y cualquier cosa que les afecte puede tener grandes consecuencias".

En este sentido, Muñoz explicó que la dirección de seguridad de obras emitió un informe "diciendo que no ve prudente separar la valla porque debajo no hay un pavimento que garantice condiciones de seguridad adecuadas".

Pangua rechazó esta postura porque, aunque reconoció la labor del edil, "nos estamos dando cuenta de que la empresa FCC no está sensibilizada con nosotros", dijo, y aseguró que "creemos que no quiere asumir ningún coste por el retranqueo de esas vallas", así que "para ellos no sé si es más seguro, pero sí más cómodo".