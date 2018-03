AMP-Gómez:"Aguirre se está convirtiendo en la gran encubridora de la corrupción interna del PP y del Gobierno autonómico"

22/02/2009 - 15:37

Advierte a los que tienen responsabilidad en Caja Madrid que tan mala es Aguirre como Gallardón, "dos irresponsables de la misma calaña"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PMS, Tomás Gómez, afirmó hoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "se está convirtiendo en la gran encubridora de la corrupción interna de su partido y en el seno del Gobierno autonómico" y se preguntó qué tipo de relación mantiene con los afectados por la trama de los espías y de la corrupción económica, si no "se puede deshacer de ellos".

"¿Qué compromisos tiene Esperanza Aguirre con (el ex consejero Alberto) López Viejo, (el consejero Francisco) Granados, (el diputado Alfonso) Bosch y todos los que están implicados, que no se puede deshacer de ellos? ¿Por qué no puede hacer ese ejercicio de transparencia democrática?", planteó en un acto con militantes socialistas del barrio madrileño de Lucero, en el que también estuvo presente el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

En su opinión, Aguirre "todavía no ha entendido que si hay corrupción en su partido no es culpa ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la policía", sino que es responsabilidad del PP y de sus dirigentes "cortar cabezas y depurar responsabilidades", subrayó.

"Aguirre no quiere que se conozcan las cosas y lo está tapando. ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad? ¿Qué tiene que ocultar Esperanza Aguirre? ¿Qué compromisos la unen al señor (Francisco) Granados? ¿Qué compromisos la unen con Alberto López Viejo para que siga siendo diputado? ¿Qué compromisos la unen con el ex alcalde de Boadilla, que todavía es concejal?", se preguntó Gómez.

Por parte, el socialista arremetió también contra el comportamiento del Partido Popular en Caja Madrid. "¿Cómo es posible que con la que está cayendo, con la crisis financiera existente, la cuarta entidad del país -tutelada y por tanto responsabilidad de la Comunidad- en vez de estar ocupada en dar préstamos y créditos a las familias, a los autónomos y a las pymes, se dedique a batallar y esté bloqueada, provocando la inestabilidad de la cuarta entidad financiera del país?", inquirió.

Pero Gómez también tuvo palabras críticas contra aquellos otros que tienen responsabilidades en Caja Madrid -tales como Comisiones Obreras o Izquierda Unida- que, en su opinión tampoco están colaborando a crear estabilidad. Así, les advirtió: "Es mala Esperanza Aguirre, pero también Alberto Ruiz-Gallardón; son dos irresponsables de la misma calaña".

METER LA MANO EN LA CAJA

El líder socialista abordó asimismo las consecuencias de la crisis y destacó que para Madrid es "inasumible" la cifra de 380.000 parados y, sin embargo, Aguirre y su Gobierno se encuentran "cruzados de brazos". Y en vez de buscar fórmulas para combatir el desempleo "están más ocupados en espiarse los unos a los otros y meter la mano en la caja", y encima, "quieren echar la culpa a otros", resaltó.

En este sentido, destacó que es necesario el cambio político en 2011 "por decencia, honradez y honestidad". "Hay que devolver la ética a las instituciones", planteó. Para ello, reclamó la "dimisión o cese" del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, pues "ha quedado demostrado" que "ha habido espionaje" y, a través de las pruebas caligráficas, que éste se ha desarrollado por "miembros de su Consejería".

En el mismo sentido, opinó que si López Viejo es "indigno" para ser consejero de Deportes, también es indigno para ser diputado, como es el caso del ex alcalde de Boadilla, que sigue siendo concejal.

Finalmente, Gómez reclamó la movilización de los militantes socialistas de cara a las próximas citas electorales, y en especial, en los comicios al Parlamento Europeo del próximo mes de junio, puesto que está en juego "el nuevo orden económico internacional, el nuevo modelo socialdemócrata renovado".

Durante el acto, el diputado socialista, José Cepeda, acusó a los populares de "gobernar para trincar", mientras que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, criticó a Gallardón porque, a su juicio, "no quiere ser alcalde y no le importa lo que le pasa a los madrileños, sino que está al acecho para ver si (Mariano) Rajoy se descalabra". "Le sube los impuestos a la gente, hasta el 22 por ciento este año, porque no le importa Madrid, sólo lo quiere de trampolín", añadió.

Lucas defendió que el alcalde de la capital quiere, ante los escándalos, "pasar de perfil", y criticó que no asume sus responsabilidades.