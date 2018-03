Basagoiti pide paso a los que tienen "principios" para la crisis y dan "la cara" por el empleo y la libertad

22/02/2009 - 16:04

Dice que PSOE y PNV no hablan de economía porque ocultan que "es culpa de las mentiras de Zapatero y de la independencia de Ibarretxe"

BARAKALDO (BIZKAIA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari por esta formación, Antonio Basagoiti, pidió hoy "paso" para "los que tenemos principios y recetas" para la crisis y para los que "damos la cara por el empleo y las libertades". Asimismo, aseguró que PNV y PSOE no hablan de economía porque no quieren que la gente se dé cuenta de que "es culpa de las mentiras de Zapatero y de la independencia de Ibarretxe".

En un mitin en el BEC de Barakaldo, Basagoiti, que inició su discurso asegurando que cuando le dijeron que iba a tocar en este acto de campaña el grupo 'Cómplices' pensó que "venían Ibarretxe y López a tocar juntos alguna canción", consideró que "ya está bien de frases hechas, de Estatutos, de alambradas, de Ibarretxes, de Montillas y de reparto de poltronas, con los problemas que tiene la gente en la calle".

A su juicio, "es hora de mojarse, de poner principios encima de la mesa y de soluciones", por lo que advirtió de que, "en un momento de crisis de valores y de economía es más importante que nunca acertar en el voto". Tras precisar que "hay que votar contra la crisis y contra los de las crisis, contra los de los apaños y los líos", pidió el voto para los que "queremos un país próspero en una España constitucional y tenemos fundamente y recetas para salir de la crisis".

Basagoiti pidió el voto para "que no siga aumentando el paro, para que nadie pierda su trabajo, para dar estabilidad al País Vasco, para acabar con ETA, para recuperar el buen nombre del País Vasco" y pidió el voto "a los desempleados, a los que están en la cola del paro, a los que tienen su trabajo en riesgo, a los que quieran vivir en paz y en libertad y a los que crean que hace falta estar más tranquilos para que venga gente a invertir".

En ese sentido, aseguró que es "fundamental votar al PP en esta ocasión" porque los socialistas "no saben qué hacer con la crisis, lo dice hasta Solbes" y los nacionalistas "están tan en la radicalidad que espantan la economía". "Incluso -añadió- están poniendo en riesgo las pensiones, unos rompiendo España y otros dejando la caja de la Seguridad Social vacía".

Basagoiti aseguró que "las cosas tienen solución, han medidas para combatir el paro y para garantizar la libertad". "Si ellos no quieren, no saben o no pueden, que se vayan y dejen paso a los que tenemos principios y valores para conseguir la libertad y recetas para solucionar la economía".

"Pido paso para crear puestos de trabajo, para dar tranquilidad a los que no lo tienen, para conseguir vivir en paz y en libertad, y para conseguir derrotar al terrorismo de una vez por todas", reiteró, para asegurar que quiere ser lehendakari para "dar la puntilla a ETA y estabilidad a la economía vasca", porque, según dijo, con el PP "ETA estaría acabada definitivamente".

"PERFIL BAJO"

Por otro parte, Basagoiti destacó la campaña de "perfil bajo" que están haciendo los "rivales" del PP. Según dijo, "Ibarretxe y López están planos, uno para que no se le note su plan y el otro para decir la frase hueca del eslogan que le han puesto en el partido".

El candidato popular afirmó que "están de perfil bajo porque están a sus cosas, a sus poltronas y no en lo importante" y respondió tanto a Ibarretxe como a López que lo que está "en riesgo" en estas elecciones son "el empleo, el trabajo y la libertad de todos los vascos". En cambio, aseguró que el PP vasco "sí está con perfil alto y sí se está mojando, hablando muy clarito de lo prioritario y defendiendo la libertad, como ayer mismo los padres y madres del País Vasco para educar a nuestros hijos como nos de la gana, sin que venga ningún talibán a mandarnos nada".

Asimismo, señaló que también están defendiendo "con perfil alto y mucha claridad, que la gente pueda trabajar y no le echen por no saber euskera", así como porque en Euskadi "se pueda vivir en paz y en libertad y acabemos con ETA de una vez por todas".

"El PP -dijo- está con insistencia en las libertades, en la derrota del terrorismo, en que vivíamos mejor, mientras que el dúo Ibarretxe y López están en sus poltronas, a mantener su despacho o a decorarlo".

Basagoiti afirmó que el PP está "tan con la normalidad, que queremos que en el País Vasco juegue la selección española de fútbol, la de baloncesto, la Copa Davis o que una etapa de la Vuelta Ciclista salga de aquí, del País Vasco". "Quiero para el País Vasco normalidad absoluta", aseveró.

El dirigente popular precisó que, en estas elecciones, "además de la normalidad y las libertades por las que todos nos desvivimos, desde el primer concejal de este partido hasta el último militante", hay otra cosa "nueva" en la campaña, que es la economía. Según dijo, es algo de lo que "tampoco hablan PNV ni PSE" y López e Ibarretxe "están en el perfil bajo en la economía porque eso del desempleo a ellos les toca menos, ya que todos los del carné del PNV están enchufados y todos los dirigentes del PSE viven por encima de lo que vivirían en un trabajo normal".

"No están en la economía porque están tapando sus culpas y sus responsabilidades y no hablan mucho de economía porque no quieren que la gente se dé cuenta de que es culpa de las mentiras de Zapatero y de la independencia de Ibarretxe", añadió.

Basagoiti aseguró sentir "vergüenza" de que en esta campaña electoral PNV y PSOE estén "con un perfil tan bajo cuando hay un número de parados tan alto". A su juicio, "con 110.000 vascos en el paro esta tendría que ser la campaña más activa de la historia, la más encendida, con más propuestas, pero es la que menos porque no tienen ni una solución, ni para las libertades ni para el desempleo".