CC.OO. cree que Blesa no debería repetir al frente de Caja Madrid porque "no tiene el consenso"

22/02/2009 - 16:36

Acusa a Aguirre de buscar el control de la entidad para "utilizar los recursos de Caja Madrid" para sus fines partidistas Reclama al PSM que aclare su postura y negocie pues teme que "salga escondido de detrás de los matorrales, pegando un tiro"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras, Javier López, afirmó hoy que Miguel Blesa no debería repetir un nuevo mandato como presidente de Caja Madrid porque no dispone del "consenso" y la confianza del Partido Popular de Madrid, en estos momentos mayoritario en la entidad, al tiempo que abogó por una negociación entre todas las partes para superar "la metedura de pata" que ha supuesto, a su juicio, la Ley de Cajas aprobada el pasado 30 de diciembre de 2008.

"Un presidente tiene que ser propuesto por quien tiene mayoría en la caja y luego obtener el consenso del resto de participantes, organizaciones políticas, sociales, etc.. representadas en el consejo de administración", consideró López. "En estos momentos, Blesa no tendría la capacidad de ser presidente de la caja porque no goza del consenso de un partido mayoritario en la caja como es el PP, aunque goza del respaldo de otros sectores del PP, pero el Gobierno regional no deposita su confianza en él. Y creo que no debería repetir", manifestó el líder sindical, aunque reconoció que dentro de tres meses, si se recuperara el consenso, el diagnóstico podría cambiar.

En una entrevista concedida a Europa Press, Javier López destacó sin embargo que "no hay ningún problema en la gestión de la caja", si no que el problema está en el "tremendo descontrol" producido por la decisión de Aguirre de controlar los órganos de dirección de la entidad "para, con fines políticos, utilizar los recursos de Caja Madrid". "El control de una entidad financiera que tiene cuantiosos recursos como Caja Madrid a discreción de un partido político de gobierno es muy útil", reflexionó.

De este modo, López defendió un acuerdo general entre partidos y sindicatos, que beneficie a la estabilidad porque "en una situación como las que están sufriendo las entidades financieras actualmente, Caja Madrid debe garantizar su profesionalidad porque lo que está ocurriendo es muy peligroso".

Aguirre y el consejero de Economía, Antonio Beteta, tendrán, por tanto, que "bajarse un poco del burro", pues "si han modificado una Ley por sistema acelerado y a escondidas para otorgarse mayoría en el gobierno de la caja, ahora tendrán que sentarse para interpretar esto de una manera en la que los ayuntamientos, los partidos políticos y las fuerzas sociales no salgamos destrozados de esto". "Recompongamos un marco de consenso", reclamó.

Por otra parte, López dijo echar de menos al PSOE, concretamente al secretario general del PSM, Tomás Gómez, "sentado en una mesa para negociar el futuro de Caja Madrid". "Tiene que clarificar su posición. A ver si vamos a firmar un acuerdo con el Gobierno regional y encima sale el PSM desde la retranca, escondido detrás de los matorrales pegando un tiro", expuso López gráficamente.

"Aquí o nos pringamos todos, o no se pringa nadie", advirtió, puesto que Comisiones Obreras no respaldará "ningún acuerdo de parte". En caso contrario "preferimos no estar. Nosotros no hemos nacido para ser consejeros de Caja Madrid, nos lo hemos ganado con nuestra representación sindical, pero si nos quieren echar, que nos echen", espetó. "El Partido Socialista tiene una responsabilidad especial en esto. No puede decir que no tiene un acuerdo con Aguirre pero votar permanentemente con ella en los órganos de gobierno de la caja", señaló.

Además, destacó que la nueva Ley modifica el gobierno de la caja para 6 años, lo que quiere decir que si dentro de 2 años en las elecciones autonómicas se produce un cambio de gobierno, Esperanza Aguirre va a seguir gobernando la caja durante cuatro años más.

Así, CCOO plantea una "flexibilización de la interpretación de la Ley" a través de la vía de los Estatutos, de la modificación de la propia Ley o de la reglamentación del proceso electoral. "El consejo de administración ha dicho que respeta la Ley de 2008, pero el proceso de elecciones que se está desarrollando, que afecta a la mitad de la asamblea (ayuntamientos, Asamblea de Madrid y entidades representativas), debe negociarse para ver cómo se puede flexibilizarse la interpretación de la ley para que ayuntamientos y fuerzas políticas se vean mejor representadas", declaró. "Pactemos esta pata y después quedaría, para dentro de 3 años, el sector de los impositores y los trabajadores de la caja", propuso.

Pero si el Gobierno regional no se muestra dispuesto a negociar, el sindicato está dispuesto a ir "a los tribunales, al Defensor del Pueblo y a cualquier sitio". "Si Beteta se niega e impone los Estatutos habrá que convocar una asamblea, Beteta legislará con el BOCAM, se judicializará el asunto, se irá a los tribunales y al Defensor del Pueblo. Se liará un Cristo que no será bueno para Caja Madrid", auguró.

Y es que, a su juicio, "son inaceptables las modificaciones que se han producido y algunos manoseos con una entidad financiera precisamente en un momento en el que las entidades financieras estaban en el ojo del huracán de la crisis", lamentó López. "Meter mano política en la Caja como ha hecho el Gobierno regional ha sembrado una inestabilidad en los órganos de gobierno y en el futuro de la caja, que los madrileños no se merecen", planteó.

¿SOBREREPRESENTADOS?

"Nosotros, si no hay acuerdo vamos a perder y si hay acuerdo vamos a ganar todos", reflexionó el secretario general de CCOO Madrid, que asume que el reparto de fuerzas cambiará en el futuro. "IU tendrá que admitir que, efectivamente, tiene una vicepresidencia en estos momentos que probablemente no le corresponde", consideró, pues se debe a una "alianza política dentro de la caja".

No obstante, preguntado por si no cree de 'sentido común' que el PSOE, e incluso UGT, tengan una mayor presencia que la actual --puesto que los socialistas tienen 4 miembros en el consejo y 2 en la comisión de control, igual que CCOO--, Javier López fue contundente: "No, el PSOE tiene la representación exacta en estos momentos que le corresponden con sus resultados electorales y UGT tiene la representación que le corresponde como sindicato de esta región".

Además reivindicó con vehemencia cada uno de los puestos de Comisiones Obreras en la caja, pues son fruto de que el sindicato ha presentado candidaturas, en ocasiones junto con otras entidades, en cada uno de los sectores. "Nosotros no tenemos más gente en el consejo de administración porque Comisiones Obreras esté sobrerepresentada, sino porque nos hemos presentado a otras elecciones. Porque somos los primeros entre los trabajadores de la caja, porque somos el primer sindicato de la región y porque nos hemos presentado en otros sectores, como los impositores, con candidaturas compartidas con otras organizaciones", explicó López, al tiempo que destacó que "UGT ha preferido ir en candidaturas del PSOE, y éste no les ha dado ningún puesto en el consejo de administración". "Aunque sí les dio uno, que fue el que consiguieron con nuestros votos también", matizó.

López, que cree que cualquier acuerdo pasará también por que Aguirre y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se sienten a negociar, opinó además que el Gobierno regional "está dando marcha atrás" respecto a su estrategia en la caja, "porque ya son tantos los escándalos en Madrid que ya sólo faltaría éste". "Si no hubiera tantos escándalos estos señores hubieran hecho de la caja lo que les hubiese dado la gana. Hubiesen cesado al consejo de administración si hubiera sido necesario", opinó.