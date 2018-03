Sohat denuncia que Educación "no ha tenido el más mínimo interés en reforzar la Educación Física"

22/02/2009 - 18:17

El grupo de apoyo a la Educación Física dice que es "el momento de exigir una respuesta" al Departamento y a EA

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El Grupo de apoyo a la Educación Física, Sohat, denunció hoy que el Departamento vasco de Educación "no ha tenido el más mínimo interés en reforzar la Educación Física" a pesar de que en mayo del año pasado consensuó unos "mínimos" en este sentido. "Ante la proximidad de las elecciones, ahora es el momento de exigir una respuesta a los integrantes y al partido responsable de tal gestión", añadió.

En rueda de prensa celebrada en San Sebastián, desde Sohat se recordó que se tenía claro que el acuerdo logrado con el Departamento que dirige Tontxu Campos "no satisfacía todos" los intereses de este grupo, pero se asumió porque "suponía un primer paso positivo cara a una futura colaboración con los directivos" de Educación.

"Tras nueve meses, hoy manifestamos públicamente que desde el Departamento de Educación se han dedicado ha convertir esta colaboración en algo ficticio. Teníamos nuestras sospechas y nuestra intuición se ha cumplido: en todo este tiempo realmente no han tenido el más mínimo interés en reforzar la Educación Física y dedicarle el esfuerzo que se merece; para ello, trasmitían interés de colaboración pero sólo con el objetivo de mantenernos lejos de movilizaciones, siempre como buenos políticos, haciendo uso de palabras bonitas, promesas futuras, pero sin hechos" criticó.

También señaló que en el mismo mes de mayo se logró la creación de la Comisión Permanente de Educación Física, cuyo eje central sería el seguimiento de la implantación del nuevo currículum, así como la formación, seminarios, organización de cursos y evaluación (cumplimiento del horario mínimo de Educación Física y de las programaciones o metodología).

Para el control de los horarios, la Administración se comprometió a presentar en noviembre los documentos sobre esta cuestión en cada centro y Sohat a realizar un estudio en distintos centros, tanto de primaria como de secundaria.

ESTUDIO

"Sohat ha realizado el estudio en 159 centros pero seguimos esperando los documentos por parte de la Administración, ¿hasta cuando?", se preguntó.

Según el estudio de Sohat, en toda la Educación Primaria se han reducido las horas dedicadas a la Educación Física en comparación con los datos del curso 07-08 y, en el primer ciclo de este tramo educativo, el 28 por ciento de los centros "no cumple los mínimos marcados por la ley", mientras que en el segundo ciclo serían un 17 por ciento y en el tercer ciclo un 12 por ciento.

En Educación Primaria un tercio de los centros "se limita" al horario mínimo, otro tercio apuesta por mantener el horario anterior a este currículum y el tercio restante se mantiene en una situación intermedia.

Además, en el primer ciclo de Educación Primaria el porcentaje de centros que no dedican tiempo a los hábitos de higiene es de un 20-23 por ciento y lo mismo ocurre en el 16 por ciento de los centros de Educación Secundaria.

Según Sohat, esto ocurre porque el Departamento de Educación "no ha realizado la convocatoria de reuniones con seriedad", para lo que se ha servido de "excusas sin fundamento" que han provocado que se retrasaran y no celebraran los encuentros, que no hubiera orden del día, o que se comunicaran por telegrama con sólo 24 horas de antelación y de manera no oficial.

"He aquí un claro ejemplo del funcionamiento de la Comisión: el 27 de Enero en Lakua, habiendo una convocatoria de reunión, no hubo ningún tipo de llamamiento por parte del Departamento de Educación, quedando sin avisar todos los convocados (el Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y Actividad Física, el Coordinador general de Educación Física y el representante de SOHAT). Acto seguido tuvimos el conocimiento que Juanjo Agirrezabala (Director de Innovación Pedagógica) no ejercía su cargo con el fin de involucrarse plenamente en la campaña electoral", denunció.

Para Sohat, la "dinámica" de Educación, la situación de la asignatura y el rendimiento obtenido a través de la Comisión les lleva a "denunciar públicamente a los dirigentes de Educación por la mala gestión realizada en torno a la Educación Física".

"Ante la proximidad de las elecciones, ahora es el momento de exigir una respuesta a los integrantes y al partido responsable de tal gestión", agregó.