La Junta Electoral transmite a CRTVG que el criterio de proporcionalidad ponderada no se aplica a los debates

22/02/2009 - 18:24

Alerta de que un criterio rígido podría incluso truncar el derecho a la información y afirma que los debates exigen nivelación de tiempos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral de Galicia comunicó a la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) que "el criterio de proporcionalidad ponderada no es aplicable a la asignación de tiempos de las intervenciones de los debates".

Así lo acordó este órgano electoral en una resolución por mayoría -a la que ha tenido acceso Europa Press- y se lo transmitió tanto al ente autonómico como a las formaciones políticas con representación parlamentaria, PP, PSOE y BNG.

El director general de la CRTVG, Benigno Sánchez, se había dirigido a la Junta Electoral de Galicia debido a que para mañana está prevista la emisión de cuatro debates de sesenta minutos de duración correspondientes a las respectivas circunscripciones de la comunidad autónoma, con presencia de un representante por cada una de las candidaturas con representación parlamentaria.

En el plan de la radio y televisión autonómicas públicas se establece que cada participante tendrá el mismo tiempo de intervención en la apertura y cierre de los debates, extremos que no fueron recurridos por el PPdeG, la formación mayoritaria. Este criterio se basa en el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de A Coruña de 10 de mayo de 2007 donde el formato se entendió que debía responder a un criterio igualitario.

La Junta Electoral de Galicia recuerda que el artículo 66 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio del Régimen Electoral General establece: "El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las leyes".

No obstante, añade que este artículo fue "interpretado" por acuerdo de la Junta Electoral Central como el 1 de marzo de 2004, el 8 de marzo de 2004, el 26 de mayo de 2005 y el 1 de junio de 2006, por lo que el principio de pluralismo político y la neutralidad informativa suponen el respecto a la proporcionalidad según la representación que le corresponde a cada fuerza "siempre que la misma no desnaturalice o haga impracticable el diseño normal y conforme a las características propias del espacio informativa a desarrollar".

Así, apunta que "la proporcionalidad entendida de un modo rígido en determinados casos podría incluso truncar el derecho constitucional a la información misma si de su estricta aplicación se hace en la praxis impracticable el formato comunicativo propio de un debate" y añade que "es consustancial a todo debate la dialéctica propia de contestaciones, réplicas, dúplicas que exigen una nivelación en los tiempos".

Tras conocer esta resolución la Agencia Europa Press se puso en contacto con el director xeral de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), Benigno Sánchez, quien declinó realizar comentarios al respecto.

DEBATE FRUSTRADO DE LIDERES

Hay que recordar que la TVG anuló el pasado viernes el debate previsto entre los tres líderes del PP, PSOE y BNG que tenía programado, al no estar garantizada la presencia del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que consideraba ilegal un debate a tres.

El ente autonómico rechazó que fuese así ya que recordó que las reglas bajo las cuales se iba a desarrollar aún no estaban pactadas. "En ausencia de reglas para el desarrollo del frustrado debate del día 20, nadie puede decir que tales reglas, inexistentes, no se ajustaban a la legalidad", apuntó en un comunicado la CRTVG, en el que explicó que condiciones como el reparto de los tiempos de cada candidato son generalmente establecidas por los propios partidos políticos y que, si no hay acuerdo, se definen mediante sorteo.

La compañía pública insistió en culpar a Núñez Feijóo de la anulación del debate por su "falta de confirmación" de asistencia y aclara que el plan de cobertura para estas elecciones autonómicas establece sólo una regla en cuanto a los debates, que es que los tiempos de apertura y de cierre serán de igual duración para todos los contendientes.

El resto de reglas no llegó a ser acordado porque nunca se llegó a cerrar la celebración del debate, al no confirmar Feijóo su participación y condicionarla a la celebración de debates bilaterales con sus dos rivales a la Presidencia de la Xunta. Ese plan de cobertura fue remitido a la Junta Electoral de Galicia el pasado 5 de febrero y no fue impugnado en este punto por el PPdeG, según recordó la CRTVG.