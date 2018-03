IU-CA reclama el refuerzo del transporte público a Sierra Nevada para reducir el uso del vehículo privado

22/02/2009 - 19:03

Cotizaciones relacionadas CA 34,31 -2,83%

El coordinador provincial de IU-CA en Granada, Manuel Morales, reclamó hoy la creación de un sistema de transporte no "complementario", sino exclusivo para acceder a la estación de esquí de Sierra Nevada al objeto de reducir el uso del vehículo privado y la contaminación de los colapsos de tráfico.

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

Según dijo en un comuniCA (CA.NQ )o, "se está proyectando una imagen muy negativa de descoordinación y falta de soluciones que Granada no se puede permitir si queremos estar al nivel de las estaciones europeas", pues los continuados colapsos de tráfico que se vienen sucediendo los fines de semana generan un doble daño: "el ambiental y el económico, por cuanto no sólo contaminan, sino que además impiden la actividad turística y deportiva".

Para IU-CA, la solución a los accesos a Sierra Nevada pasaría por apostar por un transporte público, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, porque "no hay peor impacto ambiental que el de cientos de vehículos a ralentí atrapados en un atasco de esas magnitudes".

Las posibles soluciones planteadas, que "en ningún caso pasan por un teleférico", se deben compaginar con un buen aprovechamiento de los recursos de la zona, con su conservación ambiental y sobre todo, con la actividad comercial de la estación. "No podemos pasar por alto que este problema no solo afecta a la estación en sí, sin duda repercute también económicamente en la ciudad y sobre todo en la imagen tan lamentable que se proyecta hacia el exterior y como no de los cientos de puestos de trabajo que dependen del buen funcionamiento de la estación".

El coordinador de IU-CA calificó de "simbólico" el resultado obtenido por Cetursa con la medida de montar autobuses alternativos, que apenas si han recogido unos cientos de esquiadores durante el fin de semana. "Parece que Cetursa se quiere justificar diciendo que ya hace algo al montar una medida, apenas sin difusión y con una efectividad casi nula", declaró Morales, quién planteó que es necesario actuar con medidas valientes, creando un sistema de acceso público que sea exclusivo y no complementario del acceso privado "anacrónico, insostenible, contaminante y, los fines de semana, imposible", sentenció Morales.

Morales, junto con miembros de la dirección de IU y responsables del cogobierno de la Diputación, tienen previsto reunirse en estos días con la asociación de empresarios de Sierra Nevada para ver en primera persona los problemas que vienen padeciendo este colectivo, conocer las alternativas que éstos proponen y compartir con ellos las propuestas que se plantean desde la formación de izquierdas en aras de solucionar un problema que" llega más allá de la propia estación" concluye el coordinador provincial de IU.