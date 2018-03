Tribunales.- El Ayuntamiento de Baena dice ser "víctima de una trama política" y defiende al alcalde

22/02/2009 - 20:23

El Ayuntamiento de Baena (Córdoba), gobernado por Luis Moreno (PSOE), advirtió hoy de que las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de dicho partido judicial en cuanto a la falsificación de facturas en la administración local obedecen a una "trama política" de la que el Gobierno municipal es "víctima", asegurando que ni el alcalde ni sus personas de confianza estaban al tanto de los hechos investigados.

BAENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que la instrucción de las diligencias se remonta al verano de 2007, a raíz de unas pesquisas practicadas por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. El Consistorio, en ese sentido, colaboró con la Justicia desde que se le requirió la documentación relativa al caso, ofreciéndose "para todo lo que fuera necesario con el fin de conseguir el esclarecimiento de los hechos".

Dado el escenario, el Ayuntamiento encargó una auditoría interna y otra externa cuyos resultados "verificaron la autenticidad de las facturas investigadas" y, de hecho, fueron remitidos al juzgado.

El Ayuntamiento intentó personarse en las diligencias como acusación particular, pero no fue autorizada esta medida al alegar la juez que la Administración local "no tiene la condición de directamente perjudicado o afectado por el momento", según auto de 14 de mayo de 2008. Administrativamente, sobre los hechos que se imputan a dos trabajadores municipales, está abierto un expediente informativo por si hubiera lugar, en su caso, el inicio de un expediente disciplinario, pero siempre a reservas de las diligencias judiciales pendientes de resolución y teniendo en cuanta que "por el momento, no existe indicio alguno que permita concluir la existencia de facturas falsas".

De cualquier forma, cuatro personas declararon en calidad de imputados los días 7 y 8 de enero de 2009 (los dos funcionarios y otros dos vecinos de Baena), sin que el juez haya tomado ninguna medida cautelar contra ellos.

"CONVERSACIONES SACADAS DE CONTEXTO"

En relación a determinadas conversaciones telefónicas entre el alcalde y el funcionario Rafael Santano, el Ayuntamiento entiende que dichas conversaciones "están sacadas de contexto con una manifiesta mala intención", pues Santano "nunca ocupó el puesto de secretario personal en el organigrama municipal (era jefe de negociado del Área de Comunicación, Protocolo y Deportes) y entre sus múltiples funciones estaba el satisfacer los gastos menores de kilometraje y dietas por viajes del alcalde, concejales y otros funcionarios.

De ahí, según el Ayuntamiento, sus conversaciones alusivas a dinero en relación con miembros de la corporación y funcionarios, culminando en una cuenta justificativa "fiscalizada en todo momento, por la Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento", tal como ha ratificado el propio Rafael Santano en su declaración ante el juez.

Por todo esto, el Ayuntamiento de Baena se reafirmó en su denuncia de estar siendo "víctima de una trama política orquestada por parte algunos dirigentes locales de Izquierda Unida, entre los cuales se encuentra la actual concejal de IU María Jesús Muñoz (promotora urbanística, empresaria de la construcción y trabajadora municipal en el Área de Urbanismo), personada en este caso como acusación particular.

El Consistorio reveló que esta mujer es esposa del ex alcalde y ex concejal Carlos Arenas, también promotor urbanístico, empresario de la construcción y "parte activa de la trama junto a otros colaboradores necesarios". El Ayuntamiento anunció la interposición de querellas contra los "promotores de esta trama por supuestos delitos contra la administración de justicia, denuncias falsas, infidelidad en la custodia de documentos públicos, estafa, desobediencia y extorsión, así como otros de calumnias e injurias sin perjuicio de otros que pudieran derivarse de un análisis de la abundante información contrastada".