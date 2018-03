De Cospedal acusa a PSOE y BNG de dividir con el idioma y proclama que "no acabarán con ninguno de los dos"

22/02/2009 - 21:27

Acusa al PSOE de usar a jueces y fiscales para "atacar al PP" y sentencia que "no todo vale para conseguir unos votos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó hoy al bipartito que conforman PSdeG y BNG de convertir la cuestión lingüística en "barrera de división y confrontación" y, frente a esto, proclamó que los socios de la Xunta "no acabarán con ninguno de los dos" idiomas porque ambos son "patrimonio" del pueblo gallego.

En un mitin en Santiago, de Cospedal retiró al Gobierno el "derecho de hurtar a los niños" la posibilidad de aprender ambas lenguas. "Eso también es igualdad de oportunidades", subrayó, y exigió a socialistas y nacionalistas "que se acuerden" de ello.

A la cuestión lingüística, la 'número dos' del PP sumó que Galicia haya sido "ninguneada" por el Gobierno central o que el bipartito haya vivido "en una bicoca" durante esta legislatura y, por todo esto, concluyó que la sociedad gallega está "harta" de la actual Xunta. En consecuencia, aunque pidió "no desfallecer", se mostró optimista y consideró que los populares van "bien".

A su juicio, hasta PSOE y BNG son conscientes de que no podrán reeditar el bipartito y, como prueba de ello, puso que cada vez "difaman e insultan más" al Partido Popular. Como ejemplo, puso que el Gobierno central "use" a jueces y fiscales para "atacar" al PP. "No todo vale para lograr unos votos", sentenció.

Tras erigir a los socialistas en expertos en "decir que ellos nunca tienen la culpa de nada", de Cospedal concluyó que el PSOE quiere hacer de la mentira "una forma de ganar elecciones", pero se mostró convencida de que "esta vez no les va a salir bien". Así, aludió al "momento crítico" que vive el país, en el que nos ha metido "de hoz y coz" el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Como ejemplo, puso el incremento del recibo de la luz en un 20 por ciento mientras la OPA de Endesa "la pagan todos los españoles".

DOS OPCIONES

En el caso de Galicia, redujo las opciones de los electores a dos. Por un lado, habló de votar a alguna de las dos fuerzas que conforman el bipartito, pero alertó de una "desventaja importante", la de no saber si se está escogiendo a Touriño o a Quintana. "Igual que en esta legislatura no se ha sabido quien ha gobernado", apostilló, y prefirió la segunda opción, la de votar al Partido Popular, que tiene en Alberto Núñez Feijóo "un líder claro".

De este modo, instó a los gallegos a elegir entre "quien tiene la crisis como prioridad" --en alusión al Partido Popular-- o "dos partidos que no han hecho ni una sola propuesta económica en toda la campaña electoral", en referencia a PSOE y BNG.

De Cospedal se mostró especialmente crítica con el nacionalista Anxo Quintana, sobre quien exclamó que "hay que tener cara" para llevar a los mayores a un mitin sin previo aviso. Frente a esto, colocó a Feijóo, quien, recordó, ha prometido crear una residencia de la tercera edad en todas las cabeceras de comarca.

Por todo esto, preguntó al auditorio "por qué va a ganar" el PP y consideró que la "razón clara" es que Galicia necesita un presidente que "en vez de ocuparse en despilfarrar" atienda a los más de 200.000 parados que existen en Galicia.

En tono irónico, también confió en la victoria del PP en Galicia después de recordar que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, "nunca ha ganado en su tierra". "Porque lo conocen", bromeó, y redujo su aportación en política a "injuriar" al líder del PP, Mariano Rajoy.

También criticó al político lucense al asegurar que los populares "desprecian" a los que usan su cargo para hacer "prebendas personales" y para hacerse "casas de lujo donde ningún gallego se las puede hacer", en alusión a la urbanización conocida popularmente como 'Villa PSOE' en Illa de Arousa. "Hay que predicar y dar trigo", sugirió a Blanco.