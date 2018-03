Alfonso Guerra identifica la abstención como el "principal rival" y pide apoyo para un proyecto socialista

22/02/2009 - 22:17

El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, identificó la abstención como "principal rival político" del PSdeG en las elecciones del 1 de marzo y pidió el apoyo para que "gobierne un proyecto socialista, sin que nadie meta cosas que no lo son".

ARTEIXO (A CORUÑA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, identificó la abstención como "principal rival político" del PSdeG en las elecciones del 1 de marzo y pidió el apoyo para que "gobierne un proyecto socialista, sin que nadie meta cosas que no lo son".

Guerra, que acudió a un mitin en la localidad coruñesa de Arteixo, argumentó que los votantes de izquierdas "van a votar o no" porque son gente "mucho más estricta", en oposición a los simpatizantes de la derecha, que "no fallan". Así, llamó a acudir a las urnas, en especial a los jóvenes, porque la política "sí va con ellos" y el voto "es un arma cargada de futuro", afirmó parafraseando los versos de Gabriel Celaya.

El que fuera vicepresidente del Gobierno animó a "no desperdiciar" la ocasión de "dar en el rostro" con los votos a aquellos "que quieren explotar" y pidió a los presentes que traten de "convencer con ideas" a la gente que los rodea para votar.

"Cuando ganamos las elecciones tenemos que hacerlo para algo más que para gobernar", señaló y advirtió de que si alguien argumenta que quiere vencer para tener el poder no le interesa. "Entonces, no contéis conmigo, porque yo quiero cambiar las cosas. Hay situaciones de injusticia que hay que ir resolviendo y donde haya una injusticia tiene que haber un socialista, con o sin carnet, con el corazón caliente, dispuesto a combatirla", proclamó.

PP Y BNG

Guerra dirigió sus críticas tanto al BNG como al PPdeG. "Hay que ganarlas --las elecciones-- por obligación, porque si no esto va a ir mal. Enfrente está la derecha, que dice: éstos se han quedado con lo nuestro, nosotros siempre hemos gobernado aquí", sostuvo.

Además, atacó al candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, por preguntar durante su visita a una granja por qué las vacas tenían nombre femenino. "¿Dónde ha estudiado esta gente?", interrogó. Criticó, asimismo, la decisión de incluir a Luis Carrera como 'número uno' por Ourense. "¿Cómo que no te has dado cuenta?", exclamó en relación con las declaraciones del ex candidato acerca de que desconocía no estar al día con Hacienda.

"El que lo puso ahí se lució. Dijo: los gallegos pueden estar tranquilos; su dinero estará en buenas manos. ¡Dios te conserve la vista!", exclamó.

Por su parte, la 'número uno' del PSdeG por A Coruña, Mar Barcón, que intervino en el mitin junto con otros representantes provinciales y locales del partido, apostó por que "no haga falta recuperar la épica del 'Prestige'. "Porque la mejor épica para una sociedad madura es ir a votar por nosotros mismos", aseveró.