Ivanovic: "Estoy contento, porque estoy en un club que me gusta"

Madrid, 22 feb (EFE)- El montenegrino Dusko Ivanovic, técnico del TAU Baskonka, flamante ganador de la Copa del Rey de baloncesto, dijo después del partido que está contento, porque "está en un club que le gusta".

"Estábamos preparados para jugar tres duros partidos. Sabíamos que sería muy duro y dramático. El Unicaja también ha jugado muy bien, pero creo que nosotros merecemos esta victoria", dijo.

"Cuando se gana un título y cuando hace acciones como las que ha hecho (el estadounidense Pete) Mickeal es muy importante. Ha jugado muy bien, porque en momentos decisivos siempre o casi siempre acierta". manifestó.

"Estoy muy contento, porque he vuelto al TAU, un equipo que me gusta y que puedo trabajar con gente que me gusta y con una afición que es una maravilla. Podíamos perder esto, pero estaría contento", explicó Dusko.

"No soy nervioso, soy activo. Sé muy bien lo que hago cuando estoy en un partido. Este título lo hemos ganado sufriendo y ya ha pasado. No da ningún crédito para próximos partidos. Esto ya es historia".

"Ya he hablado estos días y al final no encuentro palabras para explicarlo", dijo el técnico montenegrino, que compartió su triunfo con la afición vasca que apoyó al TAu en Madrid.

"Es una afición fiel a este club, que entiende de baloncesto y que siempre está con el equipo, ganando y perdiendo, y esto la hace grande", manifestó Ivanovic.