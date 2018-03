Las empresas de moda flamenca ven reducidas un 60% sus ventas en la Feria de Abril por la crisis

26/04/2009 - 12:26

Las empresas de moda flamenca vieron reducidas sus ventas un 60 por ciento con motivo de la Feria de Abril de Sevilla por efecto de la crisis económica, según aseguró a Europa Press la presidenta de la Asociación de Diseñadores, Empresarios y Artesanía de Moda Flamenca de Andalucía, Mof@art, Pilar Vera, que precisó que gran parte de las empresas no han contratado la plantilla de refuerzo, habitual en estas fechas.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Vera lamentó que el sector "está notando muchísimo" la crisis económica, al bajar los pedidos en todas las empresas, hasta lograr ventas que suponen el 40 por ciento de las ventas registradas el año pasado, de forma que "si el año pasado vendimos 100, este año hemos vendido 40".

"No nos hemos librado de la crisis, aunque pensábamos que nos íbamos a librar, nos ha cogido por sorpresa esta situación actual", apuntó Vera, quien recordó que el sector "acometió importantes inversiones un año antes, cuando preparamos esta temporada actual con ilusión, haciendo nuestras compras, y cuando no sabíamos la repercusión de esta crisis y pensábamos que todo se iba a arreglar y que no iba a ser tan difícil".

Precisó que las empresas de moda flamenca "han hecho un gran esfuerzo el año anterior para poder comprar las materias primas de alta calidad y que cada vez son más caras", por lo que apuntó que "la situación más grave es que no sabemos cómo van a salir todos los productos adquiridos".

Asimismo, apuntó que se están retrasando los pedidos y encargos y las clientas "han hecho sus compras a última hora en algunos casos", por lo que "nos encontramos con una semana previa a la Feria en la que estamos trabajando a tope".

Agregó que a ello se une el hecho de que, debido a la existencia de menos pedidos, los talleres cuentan con menos personal y no no han contratado la plantilla de refuerzo, habitual en estas fechas, por lo que "estamos agobiados, pues no tenemos al cien por cien de la plantilla". Precisó que en su caso concreto, Pilar Vera tiene trabajando al 50 por ciento de su plantilla habitual en estas fechas, una reducción similar a la de gran parte de empresas del sector.

Vera agregó que también se está notando la bajada de pedidos con vistas a la romería de El Rocío, en Huelva, donde el descenso "es si cabe mayor que el de la Feria de Abril, pues de hecho mucha gente no irá a la romería este año, ya que conlleva una serie importante de gastos, de los que la gente opta por prescindir".

"Somos pesimistas porque vemos que la crisis no sólo afecta a los trajes de flamenca, sino a todo lo que rodea a la feria y al Rocío", añadió Vera, quien, no obstante, destacó la "imaginación" de las colecciones de este año, de carácter "colorista y elaborado con muchísimos materiales nobles".

Precisó que "existen incluso clientes de toda la vida que no han podido comprar ningún traje", tras lo que lamentó que el sector "estaba teniendo una pujanza enorme y ahora nos han cortado el negocio, teniendo en cuenta que tenemos que afrontar numerosos pagos".

Frente a esta situación, Vera expresó su confianza en las instituciones, que "nos han apoyado en otras circunstancias", y anunció que después del taller de oficio sobre moda flamenca celebrado el pasado año, la Consejería de Empleo les ha aprobado un nuevo taller similar para este año.

Asimismo, el sector tiene previsto efectuar acciones "de acercamiento al cliente, llevar el producto al cliente" con la idea de "al menos quedarnos como estábamos el pasado año".

Mof&art está formada por 21 talleres de toda Andalucía, entre ellos Aurora Gaviño, Lina, Luchi Cabrera, Nuevo Montecarlo, Pepa Garrido, Pitusa Gasul, Pol Núñez, trajes de flamenca Maricarmen Cruz y Pilar Vera, entre otros.