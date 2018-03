Ecologistas en Acción ofrece su barco a José Blanco y Moratinos para que analicen el bunkering en el Estrecho

26/04/2009 - 12:27

Ecologistas en Acción ofreció hoy su barco a los ministros de Fomento y Asuntos Exteriores, José Blanco y Miguel Ángel Moratinos, respectivamente, para que naveguen las aguas de la Bahía de Algeciras y analicen todos los pormenores del bunkering en el Estrecho de Gibraltar.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Fuentes de Ecologistas en Acción explicaron a Europa Press que esta misma semana mantuvieron una reunión en Madrid con la Secretaría General del Mar --dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino--, a quien trasladaron sus inquietudes sobre ocho puntos de la geografía española, entre ellos la Bahía algecireña y los efectos del bunkering en ella.

Los ecologistas expusieron en la reunión la "afección efectiva de tres millas al Este, una milla al interior de la Bahía y tres millas al Sur" de barcos "esperando para hacer bunkering", utilizando en muchos casos "artimañas legales" como el derecho de paso inocente por el mar.

Según dijo, esto provoca que el trasiego de barcos "se haga notar hasta las costas malagueñas de Estepona y Fuengirola", lo que aseguró que está teniendo "repercusiones negativas en la navegación marítima, tanto a nivel comercial como deportivo".

"En la zona hay unos 100 barcos diarios esperando para hacer bunkering" y esto supone un "gran riesgo de contaminación" ante la posibilidad de que se produzcan accidentes, que además son "frecuentes". Por ello, la Dirección General del Mar aseguró que, junto a la Dirección General de Costas, está diseñando un plan de contingencia.

A juicio de los ecologistas, dicho plan está "en la línea de lo que ya hay en marcha y no resuelve este problema histórico", considerando que el plan de contingencia "no puede ser efectivo si no se acompaña de un plan de prevención, centrado principalmente en el tema político para hacer cumplir la legalidad vigente".

Así, insistieron en que ese plan de contingencia "no se entiende sin la mediación política" y que lo contrario supondría "asumir que todos los años se van a producir accidentes y resignarse a lo que pueda pasar".

Finalmente, indicaron que han solicitado una reunión para tratar este asunto a los ministros de Fomento y Asuntos Exteriores, José Blanco y Miguel Ángel Moratinos, respectivamente, a quienes ofrecieron el barco de Ecologistas en Acción para "dar una vuelta por la Bahía para que visualicen lo que está pasando y puedan analizar el problema".