Pastoral Penitenciaria y Salhaketa denunciarán en Juntas alavesas el modelo penitenciario de Zaballa invitadas por EA

26/04/2009 - 12:28

Pastoral Penitenciaria y Salhaketa comparecerán en Juntas Generales de Álava invitados por Eusko Alkartasuna para denunciar el modelo penitenciario que "Madrid quiere imponer en Zaballa".

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

Según informó EA en un comunicado, la Comisión de Bienestar Social de las Juntas alavesas escuchará la opinión "contraria y muy crítica" de ambas asociaciones sobre la construcción de "una macrocárcel que el Gobierno español quiere hacer en Zaballa para sustituir la antigua de Langraitz".

Según informó EA en un comunicado, la Comisión de Bienestar Social de las Juntas alavesas escuchará la opinión "contraria y muy crítica" de ambas asociaciones sobre la construcción de "una macrocárcel que el Gobierno español quiere hacer en Zaballa para sustituir la antigua de Langraitz".

Sobre la infraestructura, la formación abertzale explicó que tendrá capacidad para acoger casi 1.500 reclusos, consumando "un modelo de macrocárcel" que, para la portavoz de EA en el Parlamento foral, Lauren Uria, es "medioambientalmente insostenible porque el proyecto del PSOE arrasa una zona de alto valor ambiental".

En cuanto al "doble componente social" con que EA afronta este asunto, Uria denunció que el modelo penitenciario defendido por el Gobierno central "convierte las prisiones en almacenes de personas, sitios donde apilar personas para no verlas y que no molesten a la sociedad".

Frente a este modelo, defendió que "Euskal Herria y Araba necesitan un modelo penitenciario eficaz y moderno que respete la dignidad de las personas presas y trabaje por su reinserción en sociedad".

Además, insistió en que, "a día de hoy, no se concibe la defensa de un modelo que no apueste de manera inequívoca por la reinserción cono objetivo prioritario", que sólo puede lograrse desde "centros de tamaño pequeño donde se pueda dar a los reclusos el trato humano y personal que merecen".

"Un modelo, en definitiva, totalmente opuesto al que el Gabinete Zapatero trata de impulsar en forma de macrocárceles que no ofrecen oportunidades para la reinserción porque hacen imposible un tratamiento personalizado a los presos. El modelo que defiende el PSOE no sólo es humanamente cuestionable, sino que se ha revelado como absolutamente ineficaz porque sólo busca el castigo, no sirve para reinsertar y es ineficaz desde el punto de vista preventivo", concluyó.