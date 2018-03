PP-A presentará esta semana en el Parlamento su iniciativa pidiendo elecciones andaluzas anticipadas y en solitario

26/04/2009 - 12:41

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El PP-A registrará esta semana en el Parlamento andaluz, probablemente mañana lunes, la iniciativa reclamando la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad y sin que coincidan con otro proceso electoral, según informaron a Europa Press fuentes populares.

El grupo popular ha decidido presentar esta iniciativa una vez que el nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y sus consejeros han tomado posesión del cargo, algo que hicieron el jueves y viernes, respectivamente. La intención de los populares es que esta propuesta se debate en el primer Pleno del parlamento ordinario que se celebre tras haberse conformado el nuevo Gobierno de la Junta.

Como se recordará, el pasado 8 de abril, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció la intención de su partido de pedir en la Cámara elecciones anticipadas en Andalucía, algo que también demandó el presidente del PP-A, Mariano Rajoy, el pasado viernes 17 durante su intervención en la Interparlamentaria nacional del partido celebrada en Sevilla.

Arenas reclamó la convocatoria de elecciones andaluzas anticipadas porque la comunidad autónoma no se puede permitir, en su opinión, tener durante tres años un presidente de la Junta "interino" y que no cuenta con la "legitimidad de las urnas".

Para Arenas, a Griñán le amparará la legalidad en su investidura como presidente de la Junta, pero lo que no tendrá será la "legitimidad" que dan las urnas para ser jefe del Ejecutivo. "Andalucía no se puede permitir tres años tener un presidente interino cuyo liderazgo no ha pasado por las urnas", recalcó Arenas, quien se mostró convencido de que ha llegado la hora de llamar "a los andaluces a las urnas para que puedan decidir sobre un nuevo presidente". Recalcó además que Andalucía no puede contar con un Gobierno "provisional en el peor momento" de su historia desde el punto de vista económico y social.

De otro lado, el PP-A ha incluido una encuesta en su página web (www.ppandaluz.es) en la que pregunta a los ciudadanos si creen que deberían celebrarse elecciones anticipadas en Andalucía tras dejar Manuel Chaves la Presidencia de la Junta para incorporarse al Gobierno central.

En concreto, el PP-A pregunta a los andaluces en dicha encuesta si creen que "deberían celebrarse elecciones anticipadas en Andalucía tras la huida de Chaves".

Como opciones de respuesta, se incluye "sí, a Chaves lo eligieron los andaluces como presidente de la Junta y no como vicepresidente tercero del Gobierno de España" y "no, Chaves puede nombrar a dedo a su sucesor y a quien quiera".