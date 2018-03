El PSOE critica el continuo retraso en la obra del cruce de Guaza en el sur de Tenerife

26/04/2009 - 13:06

La consejera del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife, Marilena Domínguez, preguntó de nuevo en la Comisión Plenaria de Carreteras por el retraso en la obra del cruce de Guaza en el municipio de Arona, sin obtener, según dijo, "ninguna explicación convincente por parte de la consejera, Vicenta Díaz, que pone muchas excusas pero da pocas explicaciones".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)

La consejera socialista planteó a la Comisión una pregunta para conocer cuál ha sido el motivo del retraso en las obras del cruce de Guaza, qué repercusiones tendrá este retraso, qué costes económicos supone para esta Corporación y cuáles son las obligaciones contraídas con y por la empresa adjudicataria a raíz de esta demora.

No obstante, Marilena Domínguez lamenta que "no se haya dado respuesta a estas preguntas en la Comisión; eso sí, insistió en que no ha habido coste económico alguno por causa del retraso". Añade Domínguez que "es una pena que la consejera no entienda el coste que para los ciudadanos tiene esta demora, en tiempo diario y en paciencia consumida".

Marilena Domínguez estima que "esta obra era una deuda que el Cabildo tenía contraída con el sur de Tenerife, pero de nada nos vale acometer la obra si no existe coordinación y si el área de Carreteras no exige que se cumplan los plazos y que se compensen los retrasos y los perjuicios que se le están causando a los ciudadanos".

Según recordó la consejera socialista, "el presidente, Ricardo Melchior, en su última visita a las obras aseguró que la variante estaría operativa a finales de 2008, luego se corrigió y se anunció para febrero de 2009, y a estas alturas la obra sigue, a veces más activa, a veces menos, pero sin visos de terminarse pronto".

Dado el retraso, la consejera espera que "cuando por fin se abran la vía a los ciudadanos, por lo menos se abstengan de hacer actos con mucha fanfarria, porque con lo que se ha tardado en sacar adelante la obra no hay demasiados motivos de celebración".