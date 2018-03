PP presentará mañana un escrito al Ayuntamiento para solicitar información de la sociedad cultural y deportiva

26/04/2009 - 13:41

El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de La Muela presentará mañana lunes, 27 de abril, un escrito al Consistorio en el que solicita información de la situación de la sociedad cultural y deportiva de este municipio.

LA MUELA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

Así lo explicó hoy, en declaraciones a Europa Press, la portavoz popular, Marisol Aured, quien indicó que con esta medida "insistiré otra vez en pedir los sueldos y salarios de la sociedad cultural y deportiva", unos datos "que no me dan".

Aured apuntó que, ante sus peticiones, el equipo de Gobierno del PAR en el Ayuntamiento de La Muela se ha limitado a pedir consejo jurídico a la Diputación Provincial de Zaragoza, sin ofrecerle la información que solicita.

Así, y "con el derecho que me ampara como concejal" mañana presentará un escrito para exigir estos datos, porque "no me pueden privar de esa información, y si no me la dan tomaré medidas. Iré al juez de La Almunia (Alfredo Lajusticia, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio), y denunciaré que no me den la información, porque aquí no hay transparencia y por algo es", advirtió.

Por otra parte, la concejal del PP relató que el pasado viernes "tuve un desagradable encuentro con la hermana de María Victoria Pinilla", alcaldesa de La Muela que se encuentra en prisión preventiva sin fianza imputada por nueve delitos económicos en la 'Operación Molinos', que investiga la trama de corrupción.

La hermana de la alcaldesa "se dirigió a mi con insultos y amenazas, diciéndome 'prepárate, prepárate'", actitud que Aured achacó a que la familia de Pinilla "está nerviosa". No obstante, ante este ataque, "he recibido mucho apoyo de los vecinos", de forma que "estoy contenta y me siento amparada por el pueblo", aseguró.

La portavoz popular en el Consistorio de La Muela, Marisol Aured, criticó también que la segunda teniente de alcalde de Cultura y alcaldesa accidental, Ana Cristina Mateo, "no cuenta con nosotros --con los concejales de la oposición, dos del PSOE y dos del PP-- para nada, ni para explicarnos cómo está la situación del Ayuntamiento".

En este punto, Aured aseguró estar "preocupada" porque "si sumamos todos los déficits de la situación del Consistorio, de las sociedades cultural y deportiva, y de la urbanística, nos va a impresionar", concluyó.

'OPERACIÓN MOLINOS'

La 'Operación Molinos', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en La Muela e instruye el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia, Alfredo Lajusticia, se inició el pasado 18 de marzo, con la detención, entre otros, de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla; su marido, Juan Antonio Embarba; uno de sus hijos; el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela; el presidente de la promotora urbanística Aranade, Julián de Miguel; y el empresario Carlos Fernández.

También se vio imputado en la operación el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, quien declaró ante la Policía Nacional y el juez de La Almunia, siempre en situación de libertad.

Así, todos los imputados en esta trama, un total de 26, permanecen en libertad provisional, excepto la alcaldesa María Victoria Pinilla, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario Carlos Fernández, en prisión preventiva sin fianza.

La detención de Pinilla, que ocupa el cargo de alcaldesa desde hace 22 años, primero bajo las siglas de UCD y, posteriormente, como militante del PAR (partido que ha expulsado a Pinilla y a su marido, Juan Antonio Embarba), inició una línea de sucesión en el Consistorio, de forma que la primera teniente de alcalde, Miriam Fajardo, pasó a ser la alcaldesa accidental.

Sin embargo, Fajardo se encuentra de baja por maternidad desde el sábado 11 de abril, día en que dió a luz a su hijo, y desde entonces es la segunda teniente de alcalde, la concejal de Cultura Ana Cristina Mateo, quien asume las funciones de alcaldesa accidental del municipio de La Muela, una localidad que ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento debido a las operaciones urbanísticas, a su polígono industrial y a su parque eólico.

PRIMER CARGO POLÍTICO CESADO

Por otra parte, desde que el pasado 8 de abril el juez Alfredo Lajusticia levantara el secreto de sumario del caso, que alcanza los 12.000 folios y que ha sido entregado en formato digital a las defensas, se han conocido numerosas conversaciones entre Pinilla y algunos de los implicados en la trama con otros responsables políticos.

De hecho, debido a las conversaciones mantenidas entre el primo de la alcaldesa, Carmelo Aured, también implicado en la trama, y el teniente de alcalde de Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, el alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, decidió suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo a Becerril, mientras dure la instrucción judicial de la 'Operación Molinos'. Así, Becerril se ha convertido en el primer cargo político cesado en relación a esta investigación judicial.

Belloch adoptó esta decisión el pasado miércoles, 22 de abril, tras conocer que Alfredo Lajusticia ordenó remitir al Juzgado Decano de Zaragoza una parte del sumario, para que éste investigue si puede ser constitutivo de infracción penal el testimonio recogido de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Carmelo Aured y Becerril.

Aunque calificó la situación como "dolorosa" y confió en la inocencia de su teniente de alcalde, Belloch precisó que las áreas que gestionaba Becerril dependerán ahora del consejero municipal de Grandes Proyectos y Cultura, Jerónimo Blasco, que se encargará del ámbito de Infraestructuras; y del vicealcalde, Fernando Gimeno, quien gestionará el área de Participación Ciudadana.